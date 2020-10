Xiaomi e MIUI 12: come tenere sott’occhio il consumo dati

Con la diffusione della MIUI 12 da parte di Xiaomi, alcuni utenti si sono domandati come tenere sotto controllo il consumo dati. Sì, perché con la nuova versione dell'interfaccia proprietaria è stato introdotto il Control Center. Questa funzionalità ha scombinato alcuni elementi grafici e funzionali della UI, fra cui l'opzione per la visualizzazione del traffico di dati mobile. Ecco, quindi, una rapida e semplice guida su come monitorare il consumo dei dati telefonici su smartphone.

Ecco l'opzione per abilitare la visualizzazione del traffico dati nella MIUI 12 di Xiaomi

Premettiamo che la funzionalità di visualizzazione dei consumi dati della MIUI 12 di Xiaomi funziona unicamente con il traffico dati e non quello Wi-Fi. Detto questo, ecco gli step da seguire per attivarla.

Attivare questa funzionalità è molto semplice. Recatevi in Impostazioni, andate nella sezione “Display“, scorrete in basso e cliccate su “Centro di controllo e area delle notifiche“. Nelle opzioni in basso abilitate la voce “Mostra velocità di connessione” (opzionale) ma soprattutto disabilitate quella relativa “Usa il nuovo Centro di controllo“. Questo perché con il nuovo Control Center della MIUI 12 non è supportata tale funzionalità, pertanto dovrete necessariamente farne a meno.

