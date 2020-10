Le offerte dei vari e-commerce fanno davvero gola tanti, ma quando si tratta di prodotti Xiaomi, questo interesse si amplifica. Infatti, su eBay c'è un nuovo Coupon sconto da 10 € da applicare su tanti prodotti Xiaomi, oltre a due bonus a marchio Honor, di cui consigliamo i migliori disponibili.

Xiaomi e Honor: ecco i migliori prodotti per il Coupon sconto da 10 € su eBay

Di seguito, vi riportiamo la lista di prodotti Xiaomi che sono compatibili con il Coupon sconto di eBay. Tra questi, troviamo il gonfiatore Mijia Airpump, le cuffie TWS Air 2 SE, le lampadine Smart Bulb (pack da 2 pezzi), la Mi TV Stick, il TV box Mi Box S, vari prodotti per casa e per il tempo libero. Infine, sono inclusi nella lista anche due interessanti prodotti a marchio Honor, la Band 5 e la bilancia pesapersone.

eBay Coupon Sconto 10 €

Il Coupon da applicare per ottenere il prezzo che trovate nei box sopra è PIT10EU2020, da applicare al check out dell'acquisto su eBay. La promozione è valida fino al 31 dicembre 2020 ed è solo su articoli selezionati. Sarà possibile utilizzarlo per un massimo di 5 volte.

