Nei giorni scorsi ha cominciato a fare capolino in rete un'immagine che preannunciava un nuovo layout per la Gestione Attività (o multitasking) di Xiaomi, con schede sovrapposte e scorrimento orizzontale. Nonostante si sia trattato di un fake realizzato ad arte (molto convincente e ben fatto), in realtà Xiaomi è davvero intenzionata a cambiare il look della schermata dedicata al multitasking, con un gradito ritorno: ecco che cosa è emerso dall'ultima versione di MIUI Launcher Alpha!

MIUI Launcher: il multitasking di Xiaomi cambia look, ecco come sarà

Le immagini che vedete in alto provengono dall'applicazione MIUI Launcher in versione Alpha: si tratta ancora di una release sperimentale, ma è già chiaro quale sarà il grande cambiamento. Presto gli utenti Xiaomi potranno beneficiare di un “nuovo” layout per la schermata del multitasking, o meglio potranno scegliere tra lo stile verticale a cui siamo ormai abituati oppure ritornare alla versione orizzontale. Ricordiamo che lo scorrimento verticale fu introdotto come risposta all'aumento delle dimensioni del display degli smartphone e all'utilizzo improntato sempre di più ad una sola mano.

Al momento la funzionalità potrebbe non essere ancora abilitata per i dispositivi equipaggiati con ROM Global/EEA, anche installando il file APK necessario. Comunque, nel caso abbiate un modello con firmware alternativo o China, oppure se volete fare un tentativo, in basso trovate il link al download per l'ultima release Alpha dedicata a MUI Launcher.

MIUI Launcher Alpha V4.21.0.2425-10261728 | Download

