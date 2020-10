La Cina è la seconda nazione più veloce per connessioni mobile, ma dov’è l’Italia?

Da qualche ora sono usciti i dati relativi alla velocità internet registrata in vari Paesi del mondo. Questo rapporto è stato stilato da Ookla, che grazie alla propria piattaforma ogni anno raccoglie tantissimi dati in merito a tale aspetto. Diamo un'occhiata, quindi, a quella che è attualmente la media globale confrontando i dati dell'Italia a quelli degli Stati che si trovano in cima alla classifica, e non solo.

L'Italia occupa il 51° posto nella classifica Wi-Fi

Dando uno sguardo ai numeri, l'Italia può ritenersi moderatamente soddisfatta. Facciamo, però, il punto della situazione. Attualmente, secondo il rapporto di Ookla, a livello mondiale la velocità media in download, con rete dati, è fissata 35,96 Mbps, mentre in upload arriva fino a 11,22 Mbps. Il nostro Paese, dunque, si piazza al 41° posto, con una velocità in download di 41,06 Mbps, sopra la media mondiale. A livello di connessione Wi-Fi, invece, occupiamo il 51° posto, restando sotto la media a livello globale.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi apre il suo primo Mi Store… nel Circolo Polare Artico!

Viene subito spontaneo chiedere quali siano gli Stati in cima alla classifica. Dunque, in prima posizione, nella classifica che fa riferimento alla connessione mobile, troviamo la Corea del Sud con una velocità in download di 121,00 Mpbs. Seconda è la Cina, con 113,35 Mbps e in terza posizione troviamo gli Emirati Arabi Uniti con 109,43 Mbps. Dall'altra parte, per le connessioni via Wi-Fi, la vetta è stata conquistata da Singapore, con ben 226,60 Mbps in download. In seconda e terza posizione, rispettivamente, troviamo Hong Kong e la Romania. Curioso il fatto che proprio all'interno di quest'ultima classifica la Cina occupi solo il 20° posto, registrando comunque un dato ben più elevato rispetto alla media mondiale.

Nel caso in cui voleste dare uno sguardo più da vicino a tutti i dati, cliccate sulla fonte qui sotto.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu