Un po' a sorpresa è stato annunciato ufficialmente in Italia Huawei P Smart 2021, il nuovo ed inedito capitolo della serie P Smart. La prima cosa che spicca, rispetto ai modelli passati, è l'adozione dell'ormai onnipresente schermo forato diventando un vero e proprio must have per tutti i dispositivi attuali. Ma vediamo insieme quali sono le specifiche tecniche del nuovo dispositivo mid-range targato Huawei, insieme ai dettagli sul prezzo di vendita ed un'interessante promozione che coinvolge anche le cuffie TWS FreeBuds 3.

Aggiornamento 08/10: il nuovo mid-range del colosso cinese arriva in Italia. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Huawei P Smart 2021 ufficiale: tutto quello che devi sapere

Design e caratteristiche

Lo schermo adoperato a bordo di Huawei P Smart 2021 è un'unità LCD da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 394 PPI. Come anticipato, abbiamo uno schermo forato, con uno spazio posto al centro per ospitare la selfie camera. In questo caso, si tratta di un sensore da 8 MP f/2.0. Sul profilo posteriore, invece, abbiamo la quad camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP f/1.8-2.4, un comparto comprensivo di grandangolare, macro e sensore dedicato alla profondità.

Scheda tecnica

Il cuore pulsante è il Kirin 710A, variante del già esistente Kirin 710 e 710F presente sulla quasi totalità dei modelli precedenti. La differenza sta alla fonte, ovvero la casa di produzione del SoC, non più HiSilicon bensì la cinese SMIC.

Lato memorie, invece, troviamo 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile via microSD. Abbiamo, poi, 5.000 mAh di batteria con ricarica SuperCharge 22.5W via Type-C, supporto dual SIM 4G, Bluetooth 5.1, ingresso mini-jack e Radio FM. Il software, basato sulla EMUI 10.1, è sprovvisto dei servizi Google: al loro posto ci sono Huawei Mobile Services ed AppGallery.

Huawei P Smart 2021 ufficiale: prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo del nuovo Huawei P Smart 2021 è di 229.9€ ed è disponibile all'acquisto nelle colorazioni nelle colorazioni Midnight Black, Blush Gold e Crush Green. Qui trovate la pagina dedicata al prodotto, acquistabile sullo store ufficiale del brand.

Chi pre-ordina o completa l'acquisto di P smart 2021 entro il 1 novembre, riceverà le cuffie FreeBuds 3 incluse nel prezzo, oltre a 3 mesi di Huawei Music VIP Membership, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 15 GB di spazio extra su Cloud per 12 mesi. Se siete curiosi di saperne di più sulle cuffie TWS in regalo, date un'occhiata alla nostra recensione.

