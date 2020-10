Xiaomi apre il suo primo Mi Store… nel Circolo Polare Artico!

Nel mentre l'apertura in quel di Torino è rimandata, Xiaomi sorprende tutti con l'annuncio dell'inaugurazione del primo Mi Store nel Circolo Polare Artico. Questa nuova apertura rappresenta lo sforzo della società di espandere quanto più possibile la sua presenza nella rivendita fisica. Se fino a qualche anno fa i negozi Xiaomi erano presenti solamente in Cina, da qualche tempo a questa parte stanno diventando sempre più capillari.

Situato all'interno del Circolo Polare Artico, il nuovo Mi Store di Xiaomi è stato aperto in quel di Murmanks. Probabilmente non ne avete mai sentito parlare: si tratta di una cittadina nella parte nord-ovest della Russia, vicina al confine con la Norvegia. Conta circa 300.000 abitanti (la più popolosa nel Circolo) e rappresenta un importante base navale e portuale per la regione russa. Di conseguenza, questo è a tutti gli effetti lo Xiaomi Mi Store più a nord nel mondo.

Il perché Xiaomi abbia deciso di aprire un Mi Store in una zona così remota è presto detto. All'interno del mercato russo è il 7° brand più amato in assoluto (dopo Samsung, Adidas, Sony, Apple, Bosch e Sony), con ben 151 punti di vendita ufficiali. Come afferma Yu Man, capo di Xiaomi Russia, “la catena di negozi offline Xiaomi in Russia ora copre 10 fusi orari“. All'interno del negozio, di circa 80 metri quadri, la popolazione locale potrà così avere un contatto fisico con tutti i prodotti dell'ecosistema regionale di Xiaomi.

