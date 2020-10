MIUI 12 Beta: novità per USB, modalità DND, Sync UI e tastiera

In vista del futuro rappresentato dalla MIUI 13, Xiaomi sta proseguendo lo sviluppo dell'attuale MIUI 12 con il programma Beta. Un programma molto apprezzato dalla community, dato che permette agli utenti di saggiare in anteprime le novità che verranno rilasciate pubblicamente nelle settimane a venire. Contrariamente alla quasi totalità dei produttori, Xiaomi è solita pubblicare release Beta con una cadenza ammirabile.

Xiaomi migliora la MIUI 12 con il programma Beta: ecco tutte le ultime novità

Con le ultime release della MIUI 12 Beta in versione 20.10.26 e 20.10.27, sono state portate sul banco diverse novità da Xiaomi. La prima riguarda l'elemento della UI quando si collega lo smartphone ad un PC, con una nuova finestra grafica contenente le tre opzioni “No Data Transfer” (quindi solo ricarica), “File Transfers” e “Photo Transfers“. Questa novità era già stata implementata con la precedente 20.10.12 su base Android 11, mentre adesso è stata portata anche sui dispositivi con Android 10.

Con la MIUI 12 Beta è stata cambiata anche l'impostazione relativa alla modalità Silenziosa, per la quale è selezionabile se silenziare tutto o mantenere attivi i volumi multimediali. Inoltre, è possibile schedulare la modalità Non Disturbare, scegliendo le fasce orarie in cui attivarla e con quale cadenza nella settimana.

Proseguendo, nella MIUI 12 Beta è stata cambiata anche l'interfaccia relativa alla schermata Account e per la loro sincronizzazione.

Infine, l'ultima novità introdotta con le ultime versioni della MIUI 12 Beta riguarda la UI per la gestione della tastiera.

