L'Internet delle Cose o IoT, è sicuramente il passo più rapido e prossimo che le aziende, soprattutto cinesi, di Hong Kong e taiwanesi, vogliono compiere nel settore consumer. Ma c'è un settore che affascina i colossi del tech ed è senza dubbio la robotica. Ne è un esempio Lenovo, che ha appena presentato al mondo il suo primo robot per uso industriale: Morningstar.

Lenovo: ecco tutti i segreti del Morningstar Industrial Robot

Come è pensato quindi questo avanzatissimo ingegno della robotica? Il Morningstar Industrial Robot di Lenovo unisce la potenza e l'intelligenza dell'edge computing e permette ai lavoratori di eseguire con precisione lavori di verniciatura a distanza proprio grazie alle sue funzioni.

A dare un quadro più chiaro di come funzionerà Morningstar, ci pensa il VP Senior e CTO di Lenovo, Rui Yong, che spiega come il robot scansiona e percepisce l'intera area in cui è strutturata l'officina. I dati, successivamente, sono da costruire e renderizzare in tempo reale sulla macchina virtuale posta sul lato edge. Questi dati andranno infine immessi nello slam containerizzato e spostati nella cabina di verniciatura designata.

Inoltre, il robot di Lenovo è dotato di una telecamera stereo binoculare che permette di immagazzinare dati da inviare all'Edge Server pensato appositamente per raccogliere il flusso video 3D che potrà essere visualizzato tramite occhiali AR. E proprio da questi il lavoratore potrà gestire l'azione di verniciatura come se la stesse svolgendo lui, ma in modo sicuramente più preciso.

Attualmente, non si conoscono dettagli in merito ad un'eventuale commercializzazione per le altre aziende, ma certo è che Lenovo con Morningstar Industrial Robot ha portato l'industria al passo successivo.

