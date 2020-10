Le cose per Google si fanno sempre più piccanti e dopo l'ultima batosta (proveniente addirittura dall'Italia) ecco che arriva la bomba. Stando ad un report del Financial Times, Apple avrebbe intensificato gli sforzi per realizzare un motore di ricerca proprietario, una soluzione che mira a sostituire Google da iPhone e dal resto dei prodotto del brand statunitense.

Apple al lavoro su un proprio motore di ricerca per sostituire Google

Un primo indizio arriva da iOS 14: all'interno della nuova versione del software di Apple, i risultati di ricerca di Cupertino ed i collegamenti web che arrivano sotto forma di suggerimenti di Siri si stanno facendo più fitti. La funzione di ricerca del telefono tramite uno swipe verso il basso infatti esiste già da tempo e fungerà da primo passo verso un vero e proprio motore di ricerca. Se Apple è arrivata a perfezionare così tanto questa feature, il passaggio a qualcosa di più non sembra poi così lontano.

Sempre secondo il Financial Times, l'entrata in Apple di John Giannandrea – ex Head of Search di Google – avrebbe potuto dare una bella spinta al progetto, viste le sue competenze nell'ambito AI. Inoltre, la celebre testata evidenzia come Cupertino abbia pubblicato numerosi annunci di lavoro, alla ricerca di figure specializzate in programmazione ed algoritmi di ricerca.

Ciliegina sulla torta, nell'ultimo periodo di sarebbe registrata una maggiore attività di Applebot, il web crawler di Apple utilizzato per gestire al meglio le ricerche di Siri e Spotlight. Tutta questa situazione si sposa con le recenti indagini da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nei confronti di Google. Nel mirino l'accordo miliardario con Cupertino per l'utilizzo del proprio motore di ricerca come predefinito dei dispositivi a marchio Apple.

Insomma, tutte le pedine sembrano essere al posto giusto e non sembra poi così irreale che una realtà del calibro di Apple stia già correndo ai ripari perfezionando la propria base e puntando ad un motore di ricerca proprietario.

