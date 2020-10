Come anticipato da teaser ed indiscrezioni varie, Realme C15 è stato ufficializzato oggi: si tratta di un battery phone economico, equipaggiato con un'unità da 6.000 mAh e una Quad Camera. Andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere sul nuovo mid-range del brand tra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Aggiornamento 24/10: sembra che il modello C15 tornerà sul mercato indiano con a bordo un processore Qualcomm. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme C15 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo battery phone

Design e caratteristiche

Il design e lo stile generale di Realme C15 ricordano quello del recente C11, ma in termini di specifiche si posiziona leggermente al di sopra. Il nuovo arrivato, infatti, adotta una batteria dalla grande capienza – 6.000 mAh, con ricarica rapida da 18W – e fa dell'autonomia il suo vanto, anche grazie al comparto tecnico contenuto. Lo smartphone è mosso dal SoC Helio G35, accompagnato da 3/4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Il display è una soluzione da 6.5″ HD+ con notch a goccia, all'interno del quale trova spazio una selfie camera da 8 MP.

Il retro dello smartphone ospita un lettore d'impronte digitali, insieme ad una Quad Camera quadrata, composta da un sensore principale da 13 MP, un grandangolo da 8 MP con FOV 119° e due moduli da 2 MP. Il comparto fotografico non si fa mancare nulla in termini di Super Nightscape, HDR, Time-lapse e così via.

Completano il quadro Android 10 – tramite Realme UI – e il pacchetto connettività con Bluetooth 5.0, Wi-Fi Single Band e un modulo Dual SIM LTE.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.5″ HD+ (1600 x 720 pixel) con notch a goccia e protezione Gorilla Glass;

(1600 x 720 pixel) con notch a goccia e protezione Gorilla Glass; dimensioni di 164.5 x 75.9 x 9.8 mm per un peso di 209 grammi;

per un peso di 209 grammi; processore octa-core MediaTek Helio G35 fino a 2.3 GHz;

GPU IMG PowerVR GE8320;

3/4 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 64/128 GB di storage espandibile;

di storage espandibile; sblocco tramite lettore d'impronte digitali posteriore;

quad camera da 13 + 8 + 2 + 2 MP f/2.2-2.24-2.4, grandangolo, sensore di profondità, autofocus PDAF e flash LED;

f/2.2-2.24-2.4, grandangolo, sensore di profondità, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 8 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G + 1 microSD, Wi-Fi Single Band, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/BeiDou, mini-jack 3.5 mm;

batteria da 6.000 mAh con ricarica da 18W;

con ricarica da 18W; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Realme C15 ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Realme C15 è di 1.999 rupie indonesiane, circa 117€ al cambio attuale, per la versione da 3/64 GB. Sono presenti altre due versioni, quella da 4/64 GB e da 4/128 GB, vendute rispettivamente a 129€ e 146€ al cambio. Com'è facile intuire il dispositivo è stato lanciato in Indonesia: le vendite partiranno dal 29 luglio e al momento non è dato di sapere se arriverà anche in altri mercati e in Europa.

Realme C15: in arrivo anche una versione Qualcomm | Aggiornamento 24/10

Just got to know that Realme might launch the Realme C15 Qualcomm Edition in India.

Color variants: Power Blue and Power Silver.

4GB/64GB and 3GB/32GB.#realme #realmec15 — Mukul Sharma (@stufflistings) October 23, 2020

Dopo il debutto con il SoC Helio G35, Realme C15 potrebbe tornare in una versione alternativa, stavolta mossa da un chipset targato Qualcomm. A rivelarlo è il leaker Mukul Sharma, che però non svela quale sarà il processore interessato. Nonostante ciò l'insider afferma che il “nuovo” dispositivo sarà lanciato nelle varianti da 4/64 GB e 3/32 GB, con colorazioni Power Blue e Power Silver.

Un dettaglio importante ci arriva da una precedente intervista del CEO Madhav Sheth con il portale 91mobiles: il dirigente, in quell'occasione, ha confermato le intenzioni di Realme in merito a versioni Qualcomm dei modelli C11, C12 e C15, ma solo a fronte di una richiesta da parte degli utenti. Viste le indiscrezioni di oggi è lecito aspettarci il debutto anche dei dispositivi indicati? E quale sarà il futuro della serie C? Si continuerà con i SoC MediaTek oppure i prossimi smartphone avranno dalla loro soluzioni Qualcomm?

