Ad agosto, il produttore cinese ha lanciato il suo nuovo rugged BISON, dispositivo caratterizzato da un design elegante e un corpo ultra resistente, che prova a dare uno scossone al settore dei rugged phone puntando sullo stile. Lo smartphone, infatti, è caratterizzato da un design atipico per il genere, con una cover caratterizzata da uno stile da gaming phone. Avete voglia di un dispositivo resistente ma con un tocco di attenzione al look? Allora date una possibilità a UMIDIGI BISON, ora disponibile in offerta lampo ad un prezzo allettante.

UMIDIGI BISON: il rugged phone debutta su Banggood in offerta lampo

Il retro di UMIDIGI BISON è caratterizzato da un modulo rettangolare, occupato da una Quad Camera ad L (con un look che ricorda in parte il recente S5 Pro). Il comparto fotografico si presenta di tutto rispetto grazie ad un sensore principale da 48 MP, con una grandangolo da 16 MP FOV 120°, un sensore di profondità da 5 MP ed uno macro sempre da 5 MP. Grazie all'impermeabilità IP68/IP69K e varie ottimizzazioni è possibile anche darsi alle foto subacquee.

Lo scopo di UMIDIGI BISON è quello di staccarsi dai soliti canoni dei rugged, proponendo uno stile fresco e moderno, una fotocamera affidabile, senza però rinunciare all'ultra-resistenza. Ovviamente ci aspetta il pacchetto completo, grazie anche alla certificazione di grado militare MIL-STD-810G.

Un altro aspetto interessante riguarda i due tasti personalizzabili collocati su entrambi i frame laterali. Potranno essere utilizzati per funzioni quali fotocamera, push-to-talk, apertura app e così via. Sempre sul lato trova spazio anche il sensore ID per lo sblocco tramite impronte digitali. A muovere il tutto abbiamo il Soc Helio P60 (6/128 GB), mentre il display è un pannello LCD da 6.3″ con notch a goccia. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 18W (tramite Type-C).

Il nuovo rugged phone UMIDIGI BISON è disponibile in offerta lampo, quindi senza il bisogno di applicare un codice sconto, sullo store Banggood. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu