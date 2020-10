Xiaomi vi chiede quali novità vorreste nella MIUI 12

È online la nuova edizione della MIUI 12 Feature Requests From Mi Fans, una delle iniziative con cui Xiaomi dà voce alla propria community. Nella scorsa edizione si è parlato di come cambiare la gestione della vibrazione ed in quella odierna si viene data nuovamente possibilità di scegliere fra più opzioni. Il programma Feature Requests consiste nel sondare il sentimento degli utilizzatori della MIUI, chiedendo loro quali novità vorrebbero vedere nella UI di Xiaomi.

Xiaomi pone un nuovo sondaggio con MIUI 12 Feature Requests From Mi Fans, contenente quattro opzioni fra cui poter scegliere. La prima riguarda la funzione di risveglio con sensore ID, potendo riattivare il display toccandolo senza dover agire per forza tramite il tasto Power. La seconda riguarda il video encoding, ovvero la possibilità di avere più modalità di registrazione video in diversi frame rate. Si fa notare, ad esempio, come Redmi Note 8 possa registrare in 1080p a 60 fps o 2K a 30 fps, mentre Note 9 non possa.

Proseguendo, la terza opzione è relativa all'aggiunta di nuove funzioni nell'app Salute. Fra le features esemplificate ci sono nuove modalità sportive ed un contatore per caffeina e bicchieri d'acqua assunti. Infine, la quarta opzione ed una delle più interessanti viene definita Super Bluetooth, sfruttando la connettività 5.0 e superiori per riprodurre audio su 4 dispositivi simultanei. Una funzionalità resa nota da TCL con i suoi ultimi prodotti, come potete vedere in questo video dimostrativo.

E voi quale preferite? Vi rimandiamo al sondaggio di Xiaomi, ricordandovi che potete votare un massimo di due scelte.

