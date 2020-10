Il produttore cinese non lancerà nuovi smartphone nel corso del 2020, ma oltre a vari accessori è in dirittura d'arrivo il primo smartwatch del brand. Nel frattempo sono passati quasi sei mesi dal lancio di Meizu 17 e 17 Pro, due top di gamma di tutto rispetto, con specifiche di prim'ordine e un design elegantissimo. Durante tutto questo periodo i due flagship hanno ricevuto una serie di aggiornamenti con tantissime novità ed ora ecco che l'azienda è pronta ad introdurre l'ennesima chicca.

Meizu 17 e 17 Pro: il nuovo aggiornamento introduce il supporto alla tecnologia MEMC

Fin dall'introduzione del supporto ai 120 Hz, era chiaro l'intento di Meizu si arricchire i suoi top di gamma con passare dei mesi e di non lasciarli morire dal punto di vista delle novità software. Per questo motivo sono arrivati molteplici update, che hanno introdotto un elenco sterminato di migliorie come il DC Dimming, i video HDR, il super grandangolo da 120°, Meizu Pay, la personalizzazione delle icone della barra di stato, il supporto alle carte dei mezzi pubblici a Shenzhen e tanto altro. Dopo 17 nuove funzionalità, l'azienda annuncia una novità per il 28 ottobre.

A partire da questa data, Meizu 17 e 17 Pro riceveranno un aggiornamento che introdurrà il supporto alla tecnologia MEMC, soluzione votata alla compensazione del movimento. Questa funzionalità consiste nell'inserire fotogrammi ad un video con una frequenza di fotogrammi bassa, in modo da avere un effetto finale più fluido. Lo scopo – per quanto riguarda gli smartphone – è quello di avere contenuti con fps più elevati (artificialmente), in modo da poter sfruttare a pieno un display con refresh rate maggiorato (come nel caso di Meizu 17 e 17 Pro a 120 Hz).

Oltre a questa novità, il nuovo aggiornamento dedicati ai flagship introdurrà anche migliorie per il processore grafico, il sistema Flyme Magic e per il comparto fotografico. Dal 28 ottobre partirà la fase di reclutamento per gli utenti beta, mentre l'arrivo in versione stabile è previsto entro la fine dell'anno.

