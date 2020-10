Una delle certezze di un marchio come Huawei è quella di sapersi districare in tanti settori della tecnologia. Uno di questi è quello rivolto alla resa grafica di dispositivi smart, come il motore grafico Huawei Phoenix, che porterà un'esperienza di ray-tracing anche su smartphone.

Huawei Phoenix: il motore grafico permetterà il ray-tracing da smartphone a 1080p/60 FPS

Che cos'è quindi questa tecnologia? Molto semplicemente, Huawei Phoenix è il motore grafico che dispositivi mobili che include determinati moduli di grafica come un motore rendering, sistema dei materiali, un motore di animazione, un motore fisico, un sistema di post-elaborazione e altro. Tutto questo, fornendo prestazioni elevate a basso consumo energetico per le applicazioni 3D in generale e per i giochi sviluppati tramite HMS Core Scene Kit.

Grazie ad un'esperienza grafica di qualità, la tecnologia integrata in Huawei Phoenix permetterà di portare un ray-tracing sia offline che in tempo reale su smartphone (ovviamente Huawei), ad una risoluzione di 1080p/60 FPS, raggiungendo vette grafiche difficilmente idealizzabili anche solo un anno fa.

Inoltre, andando nei dettagli delle varie componenti che porteranno a questo risultato, apprendiamo che la pipeline di rendering ibrido Huawei Phoenix Engine Ray Shop permetterà un tracciamento della luce molto avanzato per il settore, ma che andrà a migliorare sensibilmente la qualità dei giochi per mobile. In più, grazie alla tecnologia Easy SuperSamping è possibile ottenere una super risoluzione grafica per smarpthone a basso consumo e soprattutto non basata sull'intelligenza artificiale. Infine, Deferred è una struttura di condutture che supporta varie sorgenti luminose a basso consumo energetico.

Il primo gioco che dovrebbe poter sfruttare questa tecnologia di ray-tracing è il cinese “Meet the Cold Water“, molto famoso in patria, i cui sviluppatori hanno raggiunto un accordo con Huawei per poter utilizzare le potenzialità di Phoenix. Quanto all'arrivo su larga scala, il brand non si è ancora espresso.

