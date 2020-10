Il 20 ottobre 2020 è stato per un brand letteralmente rinato come Smartisan un nuovo, fondamentale punto di partenza: l'R2 è lo smartphone con cui il marchio, ora di ByteDance, punta ad essere competitiva in un settore già saturo di suo. A spiegarlo è il presidente Wu Dezhou, che illustra i piani futuri.

Smartisan: il Presidente Wu Dezhou punta ad aumentare l'utilità degli smartphone

Nonostante alcuni pensino che un brand come Smartisan debba tenersi ormai fuori dal mercato smartphone, l'azienda è di tutt'altro avviso e anzi continuerà a produrre telefoni. Non senza un criterio però, dato che come spiega Wu Dezhou – Presidente di quella che oggi è la divisione chiamata Xinshi Lab – gli smartphone sono ancora dispositivi fondamentali e fanno parte del quotidiano. Certo è che questi dispositivi debbano rendersi ancora più utili per le persone ed essere in grado di interconnettersi sempre più con altri prodotti smart.

A fargli da eco è il designer degli smartphone Smartisan, Fang Chi, che ritiene gli smartphone i dispositivi più stimolanti sul mercato, in quanto sono attualmente il centro di controllo e di creazioni di tutte le attività tecnologiche intelligenti. Proprio per questo, il brand continuerà per la sua strada produttiva, anche grazie alla perfetta integrazione che l'R2 ha ad esempio con il display smart Smartisan TNT Go.

Sebbene comunque l'azienda punti a crearsi questo mini ecosistema che la renderebbe un progetto originale e convincente, Smartisan ha intenzione di entrare in diretta competizione con altri colossi del settore smartphone, dato che Fang sostiene che le caratteristiche dell'R2 possano competere con i prodotti più venduti di fascia alta.

Infine, sul fatto di essere ad oggi un sub-brand di ByteDance, non distoglie la compagnia dai suoi obiettivi, spiegando che Smartisan è indipendente, ad esempio, dagli altri prodotti di punta del colosso come TikTok o Toutiao ma che grazie alle competenze hardware di Xinshi Lab, nel caso i due marchi volessero ampliare le loro vedute, potranno riferirsi al brand delle Noci.

