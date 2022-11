Niente rollable per Samsung, un’opportunità per la Cina?

Nonostante non sia il primo nome che viene in mente quando si parla di notebook, Samsung ha dimostrato di saper stupire con un rollable che promette di cambiare il paradigma dei PC portatili. Se non bastasse, la compagnia coreana si è spinta ancora più in là, arrivando ad affermare che “i foldable sono il passato“. Una dichiarazione molto forte, soprattutto considerando che Samsung è attualmente l'azienda che ha in mano il monopolio del mercato degli smartphone pieghevoli.

Samsung continuerà a investire sui pieghevoli, chi si butterà nel mondo dei rollable?

Grazie alla sua divisione Samsung Display, l'azienda può sperimentare con più agevolezza nuovi formati, ma secondo gli analisti è ancora presto per un cambio del genere. Come afferma Yi Choong-hoon, CEO di UBI Research, c'è troppa sovrapposizione fra smartphone pieghevoli e arrotolabili, con la stessa Samsung che appare “disinteressata” visto che sarebbe “difficile creare un mercato per i telefoni rollable“. Anche se i foldable sono una categoria nata da pochi anni, per l'utenza è più facile approcciarcisi per la somiglianza con i flip phone che per decenni hanno popolato il mondo. Di conseguenza, ci si aspetta che Samsung si concentri sul mondo degli smartphone pieghevoli, grazie anche al forte vantaggio maturato in termini di vendite. “Samsung Display si è assicurata una competitività senza rivali, in particolare su brevetti e know-how di produzione. Non sarà facile per i rivali cinesi competere.“, afferma sempre Yi Choong-hoon.

Al contrario, le varie compagnie cinesi di punta come Xiaomi, OPPO, vivo, Honor e Huawei non sono riuscite a sfondare nel mondo dei pieghevoli, rimanendo nell'ombra di Samsung. E forse non è un caso che il primo prototipo concreto sia stato presentato da OPPO e che anche Xiaomi, vivo Honor e Huawei ne abbiano brevettata una loro versione, senza contare i prototipi Motorola e TCL. Laddove Samsung trova che non ci sia spazio di manovra, i brand cinesi potrebbero ritagliarsi quello spazio che non sono riuscite a conquistare nei foldable.

