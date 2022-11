Polar Ignite 3 vi dice qual è il momento migliore per studiare o per allenarsi

Polar presenta Ignite 3, il nuovo smartwatch incentrato sul benessere. Bello ed elegante, con uno schermo dalla risoluzione elevata, il dispositivo offre funzionalità per il monitoraggio del sonno avanzate grazie alla nuova SleepWise, una tecnologia in grado di determinare in che modo ha impattato il sonno sul nostro orologio biologico e fornendo una visione del momento ideale per ogni tipo di attività, guidando gli utenti a vivere più in sintonia con il ritmo naturale del proprio corpo.

Polar Ignite 3: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Polar Ignite 3 sfoggia un design semplice, pulito ed elegante, con un ampio schermo circolare AMOLED curvo avvolto in una resistente cornice in acciaio inossidabile. Lo schermo può essere personalizzato con una serie di widget grazie ai quali accedere in modo istantaneo alle informazioni che più riteniamo importanti, come il meteo, un riepilogo dell'ultimo allenamento, dati sulla frequenza cardiaca e così via.

Questo è un dispositivo che è stato pensato per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness quotidiani e a sentirti più sano, il cui obiettivo principale è di aiutarti a sincronizzarti con il tuo ritmo circadiano naturale, una sorta di orologio interno del nostro corpo che tiene conto dei cambiamenti fisici, mentali e comportamentali che si verificano nel corso della giornata e che segna i momenti in cui siamo più performanti. L'obiettivo di Polar Ignite 3 è proprio quello di aiutarci a sfruttare al meglio questo ritmo naturale, permettendoci di dare il meglio di noi nei momenti più ottimali.

Per farlo, Polar Ignite 3 si affida alla tecnologia SleepWise per un monitoraggio avanzato del sonno, essendo questo alla base del nostro ritmo circadiano naturale. La tecnologia combina più parametri come l'ora in cui si è andati a letto, le ore e la qualità del sonno con il ritmo interno individuale e le singole esigenze di sonno. Tutti questi dati vengono combinati e analizzati, in modo tale cha lo smartwatch sia in grado di riconoscere quel momento del giorno in cui si è più attivi, performanti e pronti per svolgere determinate attività, che si tratti di studiare o di affrontare un duro allenamento.

Il monitoraggio del sonno si avvale anche di altre tecnologie, come Nightly Recharge, che offre un'analisi completa di come il sonno notturno ci ha aiutato a riprenderci da un periodo di stress o da altre esigenze; e Sleep Stages Plus, che mostra il tempo trascorso in ciascuna fase del sonno.

Altre caratteristiche del dispositivo includono 150 modalità sport (con tanto di feedback in tempo reale sull'allenamento), il monitoraggio continuo dell'attività, della frequenza cardiaca e GPS a doppia frequenza. Passando all'autonomia, la batteria di Polar Ignite 3 garantisce fino a 5 giorni di utilizzo o 30 ore di allenamento continuo in modalità GPS.

Polar Ignite 3 – Disponibilità e prezzo

Polar Ignite 3 è disponibile nelle colorazioni Night Black, Purple Dusk, Greige Sand e Brown Copper al prezzo di 330€. Il dispositivo può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale del produttore.

