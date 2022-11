Questo leak sulla MIUI 14 è troppo bello per essere vero

Dopo mesi di silenzio, qualcosa si muove e le indiscrezioni sulla MIUI 14 iniziano a circolare su social e media, suggerendoci quello a cui Xiaomi starebbe lavorando. La sua prima apparizione l'abbiamo avuta con un leak a tema Xiaomi 13 e 13 Pro, cioè i due smartphone con cui il major update dovrebbe essere presentato. E secondo le ultime voci di corridoio, potrebbe rivelarsi un aggiornamento piuttosto importante per le modifiche apportate dal team di sviluppatori.

Le voci di corridoio iniziano a vociferare di quelle che saranno le novità della MIUI 14

Quello che trapela dalla Cina è che Xiaomi avrebbe deciso di creare una MIUI 14 decisamente diversa dal passato, cioè senza pubblicità né app di terze parti pre-installate. Per quanto invitante sia questa suggestione, è altamente improbabile che la compagnia di Lei Jun decida di apporre un cambiamento così radicale al suo business. Sin dalla sua fondazione, l'intento di Xiaomi è quello di avere guadagni minimi dagli smartphone e puntare tutto sui profitti derivanti da MIUI e annessi servizi. C'è da dire che non è un traguardo facile, specialmente fuori dalla Cina, dove i servizi Xiaomi non sono diffusi, basti vedere la chiusura del cloud per foto e video. Ciò nonostante, eliminare pubblicità e collaborazioni con app di terzi significherebbe tagliare via un'importante fonte di guadagno, una mossa molto rischiosa specialmente in un momento di forte crisi.

Parlando di indiscrezioni più sensate, i leak parlano di una MIUI 14 che incorporerebbe feature quali Smart Folder, cioè cartelle in grado di espandersi nelle dimensioni, e aggiornamenti per app di sistema quali meteo, calendario e orologio.

