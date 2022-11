Philips Hue Festavia illuminano il vostro Natale a ritmo di musica

Signify ha lanciato le Philips Hue Festavia, le nuove lucine LED perfette per le feste natalizie e che contribuiranno a creare un'atmosfera magica e accogliente grazie alle diverse modalità di illuminazione supportate. Ecco i dettagli!

Le nuove Philips Hue Festavia si illuminano a ritmo di musica

Un'atmosfera magica per il periodo più bello dell'anno con le nuove Philips Hue Festavia, le più recenti lucine lanciate da Signify perfette per le Feste. 20 metri di filo per 250 mini LED che possono illuminarsi nei modi più disparati ed animare le nostre sere di fine anno. Il tutto, senza doverci piegare o abbassare per cambiare animazione o illuminazione con il telecomando tradizionale: tutto può essere fatto comodamente dall'app, magari mentre si è stesi sul divano e si sta guardando un bel film natalizio.

A tal proposito, le Philips Hue Festavia offrono anche nuovi effetti di illuminazioni, come “Sparkle“, che dona a ogni LED sulla stringa un luccichio che rende le luci più festose; e “Scattered“, che permette di scegliere fino a cinque colori che il software assegnerà poi casualmente a ciascuna lucina.

E per rendere le vostre serate ancora più magiche, potrete avviare una playlist su Spotify e le lucine Philips Hue Festavia potranno sincronizzarsi, animandosi a ritmo di musica. Oltre ciò, le lucine Festavia sono compatibili con HomeKit e si abbinano bene con altri prodotti Philips Hue, oltre a poter essere controllate anche tramite comandi vocali grazie al supporto Siri.

Philips Hue Festavia – Disponibilità e prezzo

Philips Hue Festavia saranno disponibili a partire dal prossimo 15 Novembre al prezzo di 160$ e potranno essere acquistate sul sito Web ufficiale del brand.

