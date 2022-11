Leica Leitz Phone 2 ufficiale: è il nuovo camera phone da 1″

Di tutti gli smartphone dotati di fotocamera Leica, fra Huawei e Xiaomi, nessuno ha avuto l'onore di potersi fregiare dell'iconico bollino rosso. L'unico ad averlo potuto fare è stato Leitz Phone 1, a cui segue oggi il nuovissimo Leitz Phone 2, cioè il secondo smartphone mai prodotto da parte della celebre casa fotografica. Per ovvie ragioni, non essendo un produttore di smartphone, non è Leica ad averlo realizzato bensì Sharp, che come per il primo modello si è occupata di rebrandizzare il suo attuale top di gamma.

Leica lancia il nuovo Leitz Phone 2, ma potreste già averlo visto in precedenza

Leitz Phone 2 vanta una scheda tecnica di alto livello, a partire dallo schermo che è un pannello Pro IGZO OLED 10-bit da 6,6″ QUXGA+ (2730 x 1260 pixel) in grado di toccare 2.000 nits di luminosità e ben 240 Hz di refresh rate, oltre al supporto Dolby Vision, HLG e HDR10. Oltre alla certificazione IP68, un'ulteriore ciliegina sulla torta è rappresentata dal Qualcomm 3D Sonic Max, sensore d'impronte a ultrasuoni con una superfice 17 volte più ampia dei classici sensori ID nello schermo. La tinta disponibile si chiama Leica White e riprende l'edizione limitata dell'iconica fotocamera Leica M8, attorniata da un frame zigrinato che facilita l'impugnatura, specialmente in fase di scatto.

La dotazione hardware si basa sullo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, SoC a 4 nm con CPU fino a 3 GHz, GPU Areno 730, 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di memoria UFS 3.1 espandibile via microSD fino a 1 TB. Dentro c'è una batteria da 5.000 mAh con supporto USB PD e ricarica wireless, e il reparto connettività include dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6 ax Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, GNSS, USB Type-C e ingresso mini-jack. Come forse vi sarete accorti, è a tutti gli effetti un rebrand di Sharp Aquos R7.

Arriviamo così al piatto forte di Leitz Phone 2, cioè il comparto fotografico. In primis troviamo la fotocamera da 47,2 MP f/1.9 con sensore Sony IMX989, lo stesso di Xiaomi 12S Ultra; tuttavia, essendo questo un sensore da 50 MP, non viene utilizzato interamente pertanto ha sì un sensore da 1″ ma non lo sfrutta al 100%. C'è anche un sensore secondario da 2 MP per l'acquisizione della profondità e la messa a fuoco, con tecnologia Octa-PDAF per raddoppiare la velocità di autofocus; infine, davanti nello schermo punch-hole c'è la selfie camera da 12,6 MP f/2.3. Ad accompagnare il tutto c'è un'apposita custodia in silicone bianco, a cui è possibile agganciare il proteggi-lente con attacco magnetico.

Oltre all'hardware, lato software è stata implementata l'interfaccia Leitz Looks, caratterizzata da una UI con grafiche e suoni riprese dalle fotocamere Leica e con vari effetti per simulare il feeling delle lenti Leica M, come le lenti Summilux 28, Summilux 35 e Noctilux 50 e i filtri Monochrome, Cinema Classic e Cinema Contemporary.

Così come il primo modello, Leitz Phone 2 viene lanciato ufficialmente in Giappone in partnership con SoftBank, al prezzo di 225.360 yen, pari a circa 1.543€.

