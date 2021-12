Xiaomi, via ai test della MIUI 13: ecco i primi modelli aggiornati

La fine dell'anno si prospetta di fuoco per Xiaomi: oltre alla presentazione della serie 12, sappiamo ormai per certo che a breve conosceremo la MIUI 13. Lo stesso CEO e fondatore Lei Jun ha rilasciato un comunicato piuttosto esplicito e la stessa pagina Weibo della MIUI ne ha parlato. Non abbiamo ancora una data precisa: il post Weibo parla di novembre, ma sembra plausibile che la presentazione possa avvenire assieme alla succitata serie 12, perciò a dicembre. Ma a parte questo, sappiamo anche che la MIUI 13 Beta è in fase di test da diverso tempo. Lo step successivo è quindi quello della MIUI 13 Stabile, cioè la release che il pubblico riceverà sui suoi smartphone (qualora compatibili, ovviamente).

Aggiornamento 04/12: due nuovi modelli si aggiungono alla lista, cioè Redmi K40 Gaming e Note 10 Pro 5G. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Xiaomi parte con i test dell'aggiornamento stabile alla MIUI 13

Dato che non manca ormai molto al debutto, il leaker Xiaomiui ha rivelato che è partita la fase di testing delle prime ROM stabili basate su MIUI 13. La parte interessante non è tanto questa notizia, che può lasciare il tempo che trova, quanto il fatto che sia accompagnata dalla lista dei primi modelli che si aggiorneranno. Ecco come si compone l'elenco, con tanto di sigla delle build delle rispettive ROM con MIUI 13:

Xiaomi 11 : V13.0.0.1.SKBCNXM

: V13.0.0.1.SKBCNXM Xiaomi 11 Ultra : V13.0.0.1.SKACNXM

: V13.0.0.1.SKACNXM Xiaomi 11 Lite 5G : V13.0.0.1.SKICNXM

: V13.0.0.1.SKICNXM Xiaomi Mi 10S : V13.0.0.1.SGACNXM

: V13.0.0.1.SGACNXM Xiaomi MIX 4 : V13.0.0.1.SKMCNXM

: V13.0.0.1.SKMCNXM Redmi K40 : V13.0.0.1.SKHCNXM

: V13.0.0.1.SKHCNXM Redmi K40 Pro : V13.0.0.1.SKKCNXM

: V13.0.0.1.SKKCNXM Redmi K40 Gaming : V13.0.0.1.SKJCNXM

: V13.0.0.1.SKJCNXM Redmi Note 10 Pro 5G: V13.0.0.1.SKPCNXM

Questi saranno quindi i primi modelli Xiaomi e Redmi a ricevere l'aggiornamento stabile alla MIUI 13. Scendendo più nel tecnico, come vi ho spiegato in questo vademecum la lettera “S” contenuta nella sigla ci fa capire che sono tutte ROM basate sull'ultima versione di Android 12. La sigla “CN”, invece, specifica che si tratta di ROM China, pertanto destinate alla platea cinese. Come ogni major update Xiaomi, anche a questo giro l'aggiornamento arriverà prima agli utenti in madre patria. E stando a quanto afferma Xiaomiui, è possibile che l'aggiornamento stabile partirà lo stesso giorno in cui sarà presentata ufficialmente la MIUI 13.

Quali smartphone riceveranno la MIUI 13?

Come appena spiegato, saranno i top di gamma di ultima generazione a essere aggiornati per primi alla MIUI 13. Per tutti gli altri modelli, vi invito a fare riferimento all'articolo dedicato contenente la lista di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero ricevere l'aggiornamento. Ah, e c'è anche un articolo per i modelli che invece non dovrebbero aggiornarsi.

Quali saranno le novità della MIUI 13?

Di leak sulle novità della MIUI 13 ne abbiamo visti diversi. Si è parlato di internazionalizzare la MIUI, forse con l'aggiunta nativa del supporto multi-lingua anche sulle ROM cinesi, una novità non di poco conto se confermata. Sotto il profilo grafico, abbiamo visto novità all'interno di alcune app di sistema aggiornatesi negli scorsi mesi. Altre voci di corridoio hanno parlato nuovi widget, migliorie per prestazioni e varie novità estetiche, Gesture Turbo 2.0, Natural Touch 2.0, XiaoAI 5.0 e nuovo Control Center.

Senza contare tutte le novità che porta con sé basarsi su Android 12, in particolare la salvaguardia di privacy e sicurezza e il nuovo motore grafico Material You.

