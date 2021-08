Xiaomi aggiorna il launcher: la MIUI 13 si avvicina

La MIUI 13 è ancora lontana: per ora ci sono solo indizi e voci poco concrete, ma sappiamo per certo che sarà presentata a fine anno. Un anno dopo la presentazione della MIUI 12.5, release che sta continuando ad essere aggiornata settimana dopo settimana. Nel mentre è stato dato il via al rilascio della Enhanced Edition, sta venendo rilasciato anche un aggiornamento del launcher. Un update importante, che cambia il modo di interagire con l'interfaccia e che probabilmente ci anticipa cosa aspettarci della MIUI 13.

Il launcher della MIUI 12.5 Beta si aggiorna e ci dà un assaggio della MIUI 13

Avvistato dai tester, l'aggiornamento del launcher della MIUI 12.5 abbraccia un'altra novità introdotta di recente. Mi sto riferendo al nuovo sistema di widget che sta facendo capolino su una ristretta cerchia di modelli e di ROM. Un nuovo sistema che non soltanto cambia graficamente alcuni widget di sistema, ma che modifica anche il modo con cui ci si interagisce. A partire dalla configurazione geometrica: potendo scegliere fra widget 2×2, 2×3, 4×2 e 2×4. Cambiano anche le animazioni di apertura e chiusura quando si interagisce con questi widget, oltre ad una loro integrazione all'interno della schermata laterale App Vault. Ne consegue anche una modifica dell'editor della home, potendo anche passare widget da una schermata ad App Vault e viceversa.

Questo design dovrebbe essere ufficialmente introdotto con la MIUI 13. Proprio per questo, per il momento è una novità relegata esclusivamente ai tester della MIUI 12.5 China Beta, nello specifico la versione 21.8.16. A tal proposito, vi ricordo che potete usufruirne anche voi seguendo la nostra guida dedicata, a patto di sapere dove state mettendo le mani.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu