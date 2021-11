Android 12 e Material U: ecco quali brand avranno i temi dinamici

Google ha apportato un grosso cambiamento ad Android che risponde al nome di Material U. Dopo anni di Material Design, il team software di Big G ha deciso di dare una pennellata di colore alla propria UI. Questo grazie all'introduzione dei cosiddetti temi dinamici, cioè la possibilità data agli utenti di rendere più vivace e personalizzabile l'interfaccia del proprio smartphone. Purtroppo, però, con il rilascio del major update ci si è presto accorti che sembra essere un'esclusiva temporale della serie Pixel 6. Ma sarebbe assurdo che un cambiamento del genere venisse applicata solamente a due smartphone che avranno scarsa diffusione in tutto il mondo.

Al contrario, brand come Xiaomi, OPPO, Realme, vivo e compagnia varia rappresentano il vettore tramite cui centinaia di milioni di persone saggeranno Android 12. In precedenza, si era discusso di come il vociferato aggiornamento ad Android 12.1 potrebbe aprire le porte del Material U a tutti quanti. Per il momento non sappiamo se sarà questa la release prescelta per l'attesa novità, ma ci sono importanti novità al riguardo.

Il codice sorgente di Android 12 ci svela quali produttori avranno i temi dinamici

Innanzitutto, per chi non lo sapesse, vi spiego come funzionano i temi dinamici integrati nel linguaggio estetico Material U di Android 12. In poche parole, quando si imposta uno sfondo sul telefono, viene data la scelta di utilizzare alcuni dei colori in esso contenuti da applicare come accenti cromatici. Immaginate di selezionare un sfondo rosso/blu: in tal caso, potreste scegliere che questi colori vengano applicati a elementi della UI come Quick Toggles, app di sistema, menu e così via.

Detto questo, il sistema software che li governa si chiama “monet” ed è attualmente presente solamente nelle ROM Android 12 per Google Pixel 6 e 6 Pro. Se si scava all'interno delle ROM AOSP, cioè quelle che verranno utilizzate dai produttori di terze parti, non ve n'è traccia. Tuttavia, l'insider Mishaal Rahman ha scovato nella libreria Material Components quella che sarebbe a tutti gli effetti una lista di produttori compatibili con questi temi. Fra questi, troviamo Xiaomi, OPPO, OnePlus, vivo, Realme, ma anche Nokia, Motorola, Sony e Lenovo. Ecco la lista completa:

private static final Set<String> DYNAMIC_COLOR_SUPPORTED_MANUFACTURERS = new HashSet<>(Arrays.asList( "oppo", "realme", "oneplus", "vivo", "xiaomi", "motorola", "itel", "tecno mobile limited", "infinix mobility limited", "hmd global", "sharp", "sony", "tcl", "lenovo", "google", "robolectric"));

This is interesting. The source code for Monet (Android 12's wallpaper-based theme system) will be released with Android 12L, but based on this code change for the Material Components library, it looks like a bunch of OEMs are implementing dynamic color support themselves. https://t.co/Oufh9zxDnZ pic.twitter.com/9obGYbbMDC — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 11, 2021

Questo metodo di implementazione non ha convinto gli addetti ai lavori, dato che comporterebbe dover ogni volta aggiungere un produttore all'elenco per far sì che le sue app siano supportate. Inoltre, è da notare che c'è un assente eccellente, ovvero Samsung, oltre ai vari brand minori come Meizu, nubia, Doogee, Elephone, Ulefone, UMIDIGI, ecc. Ovviamente non troviamo Huawei per ovvie ragioni, ma nemmeno Honor, nonostante sia divenuta una realtà indipendente da Huawei.

