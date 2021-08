MIUI 13 ricca di novità: un nuovo leak ci svela quelle principali

Forse non è ancora tempo di MIUI 13 per Xiaomi. Fino a qualche giorno fa, era spifferato da più parti che la nuova UI potesse debuttare nel corso di agosto. Tutto era puntato a questo mese, con un evento che dovrebbe vedere protagonisti Xiaomi Mi MIX 4 e Mi Pad 5, ma in realtà non sarebbe così. Ci ha pensato lo stesso Wang Hua, capo del dipartimento PR, a dissolvere i dubbi in merito, affermando che la MIUI 13 arriverà più tardi. Certo, potremmo dare un'altra interpretazione a questa dichiarazione: il major update potrebbe essere presentato effettivamente ad agosto, per poi essere rilasciato mesi dopo. La stessa cosa accaduta con la MIUI 12.5, presentata a dicembre ma con gli aggiornamenti partiti 4/5 mesi dopo.

Anche perché un nuovo leak a tema MIUI 13 ci svelerebbe alcune delle novità dell'aggiornamento che Xiaomi sta preparando. Un leak che sembra ben fatto e quindi abbastanza affidabile (ma non diamolo per scontato), facendoci capire che la presentazione non dovrebbe tardare ad avvenire. Solitamente leak così accurati cadono a ridosso dell'evento e non mesi prima, salvo qualche eccezione sporadica. Negli scorsi giorni avevamo già assistito ad un leak contenente alcune delle features della MIUI 13, ma la cui attendibilità era tutta da vedere.

Ecco alcune delle novità che Xiaomi starebbe preparando per la MIUI 13

In questo caso abbiamo tre slide che ci parlano di come la MIUI 13 potrebbe cambiare l'esperienza di utilizzo degli smartphone Xiaomi. Purtroppo le slide non sono troppo esplicite: partiamo da Gesture Turbo 2.0, il cui compito immaginiamo sia quello di migliorarne fluidità e responsività. Anche perché l'aggiornamento MIUI 12 e 12.5 ha dato qualche grana ai dispositivi meno performanti, ma non solo. Natural Touch 2.0, poi, dovrebbe migliorare il feedback aptico, già migliorato molto con la MIUI 12.5, sfruttando al meglio il motore di vibrazione.

Vediamo poi menzionato XiaoAI 5.0, presentato a fine 2020 ed evidentemente pronto ad essere maggiormente integrato nella MIUI. Con “intelligenza conversazionale” si darebbe modo al sistema AI di essere più umana, fra suoni emotivi, discussioni più in linea con quelle fra persone e traduzioni più dirette.







Proseguendo, la schermata “New small windows gestures” ci anticipa alcune modifiche della UI che la MIUI 13 potrebbe portare con sé. La funzione Bubble sarebbe richiamabile dall'angolo dello schermo, mentre quella Sidebar come barra laterale. In entrambi i casi, è ipotizzabile che ambo le opzioni servano per far comparire scorciatoie a schermo.

Infine, si menziona anche un nuovo Control Center “più comodo”. Quello che vediamo nell'immagine è sostanzialmente uguale a quello della MIUI 12. Inoltre, non appare per niente come il leak del Centro di Controllo che avevamo visto settimane addietro.

