OPPO A55s in arrivo: immagini e specifiche svelate

OPPO si sta preparando a dare una rinfrescata al suo catalogo più economico: dopo avervi parlato di A55, A56, A54s e A53, sta arrivando OPPO A55s. Stiamo parlando di una nuova versione del già conosciuto A55, pensato per infoltire ulteriormente la proposta di OPPO nel segmento medio/basso. La serie A è la più venduta fra gli smartphone del produttore cinese, proprio in virtù della loro maggiore accessibilità in termini di prezzo. E sono proprio questi gli smartphone che stanno permettendo a OPPO la scalata nelle vendite anche in Europa.

OPPO A55s compare in rete: ecco tutto quello che sappiamo

Grazie ai render pubblicati in rete, scopriamo che OPPO A55s non sarà identico ad A55, presentando una back cover leggermente modificata. Disponibile nelle colorazioni Black e Green, lo smartphone vede una modifica nella disposizione del modulo fotografico, mentre sul davanti rimane il classico schermo punch-hole con foro laterale. Ma la modifica più sostanziale è senz'altro l'assenza del sensore d'impronte, dovendo quindi necessariamente affidarsi allo sblocco facciale 2D o ai soliti PIN/pattern.

Non sappiamo ancora come sarà fatto il suo schermo, ma sicuramente sarà un IPS LCD, forse un pannello da 6,4″ HD+ con refresh rate a 60 Hz. Con dimensioni pari a 162.1 x 74,6 mm, misura meno di OPPO A55.

Comparso nel database di GeekBench siglato come CPH2309, OPPO A55s dovrebbe basarsi sullo Snapdragon 480 5G di Qualcomm, già visto su OPPO A93, A74, A54, OnePlus Nord N200, vivo Y53s e Y31s. È un SoC a 8 nm con una CPU octa-core Kryo 460 (2 x 2,0 GHz + 6 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 619. Lato memorie, dovremmo trovare 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno espandibile via microSD. Non conosciamo con esattezza la batteria, ma potrebbe essere un'unità da 4.000 mAh con ricarica rapida a 18W. Lato software dovremmo trovare un sistema basato su Android 11 e ColorOS 11.

Mancano ancora dettagli sulla fotocamera, così come prezzo e disponibilità. Non appena usciranno, non mancheremo di aggiornare l'articolo.

