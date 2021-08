OPPO A53 5G batte i top gamma cinesi nelle vendite a metà del 2021

Come spesso abbiamo riportato, in Cina gli smartphone in termini di vendite viaggiano ad un ritmo triplo rispetto a quello del nostro mercato. Ed in questa corsa, può capitare di ritrovarci come smartphone più venduto un dispositivo che non ci aspetteremmo perché troppo costoso o forse non troppo performante. Come nel caso di OPPO A53 5G, che a metà 2021 ha superato top gamma cinesi come Redmi K40 5G e iQOO 7 nella Top 3 delle vendite in Cina.

OPPO A53 5G: il motivo delle grandi vendite rispetto ai top gamma in Cina

Ovviamente, per non creare confusione di sorta, ricordiamo che OPPO A53 5G è venduto in Italia come A73 5G e che l'A53 italiano è tutt'altro modello (tra l'altro LTE). Fatta questa premessa, possiamo vedere come nell'analisi di mercato effettuata da Strategy Analytics, risulti proprio che nella top 3 delle vendite smartphone in Cina il più venduto tra tutti sia proprio il “piccolo” di casa OPPO. A seguire, ci sono i potenti Redmi K40 5G (vendutissimo in Cina) e a sorpresa iQOO 7, che contribuisce al successo di vivo in patria.

Ma perché le vendite dell'A53 5G sono così alte? Il ragionamento da fare parte dal fatto che questo tipo di smartphone ha una grande mole di preferenza negli store fisici, nei grandi magazzini e quindi aldilà che in Cina la gente possa comprarlo sugli store online, gli anziani ad esempio (dove OPPO è pressoché regina) preferiscono comprare in un negozio piuttosto che sul web. Discorso che ovviamente non tocca gli altri due e gli smartphone più performanti, preferiti ovviamente dai più giovani che più sanno acquistare su Internet in maniera consapevole.

Questa filosofia, seppur inaspettata in Cina, fa un po' il paio con la situazione italiana ed europea circa il mercato smartphone. Soprattutto gli Android, sono acquistati ancora nelle catene di elettronica in grande quantità, specie se il prezzo è molto accessibile. Smartphone come OPPO A53 5G ma anche lo stesso A73 5G che si trova da noi sono prodotti facilmente reperibili e quindi vivono una sorta di vendita parallela che genera non pochi profitti, tanto da far crescere sul nostro territorio questi brand prima tenuti dietro da Huawei, Samsung e Xiaomi (in secondo momento), che di questa tattica sono veramente esperti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu