OPPO A54s in arrivo in Europa: l’entry level punta forte sulla fotocamera

Dopo il lancio in Italia di OPPO A54 5G, sta per fare il suo debutto in una veste rinnovata sotto il nome di OPPO A54s. Uno smartphone che, come buona parte dei modelli della serie A, punta nuovamente alla fascia economica del mercato. E lo farà con specifiche tecniche rinnovate e con un comparto fotografico superiore alla media. Ma vediamo insieme quali saranno caratteristiche tecniche, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 14/10: un nuovo leak ci svela un po' tutto quello che c'è da sapere su OPPO A54s. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OPPO A54s: tutto quello che sappiamo

Design e display

In termini di design, il prossimo OPPO A54s somiglia tanto al modello A16, lanciato anche in Italia e in parte si configura come un rebrand. Abbiamo il medesimo stile per il layout della fotocamera posteriore e frontalmente troviamo un panello con notch a goccia. Sarà un display LCD IPS da 6.52″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9 a 60 Hz e densità di 269 PPI. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato e ci sarebbe anche la certificazione IPX4. Il tutto in dimensioni pari a 163,8 x 75,6 x 8,4 mm per un peso di 190 g.

Hardware e fotocamera

La parte hardware di OPPO A54s sarà basata ancora una volta sul SoC Helio G35 di MediaTek, SoC a 12 nm con CPU octa-core Cortex-A53 (4 x 2,3 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU PowerVR GE8320. Lato memorie sarà accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile tramite microSD fino a 256 GB. Anche la batteria dovrebbe restare invariata e quindi avremo un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 10W.

La vera novità sta tutta nel comparto fotografico: al contrario della 13+2+2 MP di A16 e A54, qua troveremo una tripla fotocamera con sensore principale da ben 50 MP f/1.8 accompagnato dai classici 2+2 MP f/2.4 macro e per la profondità e da una selfie camera da 8 MP. Insomma, una soluzione economica che sembra ricalcare Redmi 10, low-budget ma dalla fotocamera al top. Lato software ci sarebbe ancora Android 11, sotto forma di ColorOS 11.1, mentre la connettività comprenderebbe dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C e ingresso mini-jack.

OPPO A54s – Prezzo e uscita

Non ci sono dettagli in merito all'uscita, ma le indiscrezioni riferiscono che OPPO A54s arriverà in Europa nelle prossime settimane ad un prezzo di 219€. Non appena ne sapremo di più (anche in merito ad un eventuale debutto in Italia) aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

