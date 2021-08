Redmi 10: tutto quello che c’è da sapere

La serie Redmi Note 10 è ormai sul mercato da mesi ed il sipario è stato alzato sulla nuova famiglia con display AMOLED. Ma ovviamente non potevano mancare novità anche per la fascia entry level, come da tradizione per Xiaomi. Andiamo a scoprire quindi tutti i dettagli in merito a Redmi 10: in questo articolo riportiamo tutto su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

Redmi 10: tutte le novità dell'entry-level Xiaomi

Design e display

Per quanto riguarda quella che sarà la struttura del nuovo Redmi 10, avremo quindi un look ispirato a Xiaomi Mi 11 e di conseguenza alla gamma Note 10, in linea con gli altri modelli della serie, specie quella del mercato cinese.

Frontalmente abbiamo un pannello LCD da 6.5″ Full HD+ con punch-hole per la selfie camera e refresh rate a 90 Hz. Le dimensioni sono di 161.95 x 75.53 x 8.92 mm per un peso di 181 grammi. Non manca poi la tecnologia AdaptiveSync per il refresh rate variabile, mentre il lettore d'impronte digitali è posizionato lateralmente.

Hardware

Lo smartphone è mosso dal MediaTek Helio G88, accompagnato da 4/6 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di storage. Per quanto riguarda il modulo batteria, è stata scelta un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W.

Il resto del pacchetto comprende una configurazione Dual Speaker, mini-jack da 3.5 mm e un caricabatterie da 22.5W in confezione, che per un modello del genere è un'assoluta novità, segno che Xiaomi e Redmi vogliono alzare l'asticella della fascia bassa. Lato software non manca la nuova MIUI 12.5, basata su Android 11.

Fotocamera

Similmente a questo visto dalle precedenti indiscrezioni, la fotocamera di Redmi 10 porta con sé alcune novità, alcune molto importanti. Il nuovo entry-level adotta una fotocamera di tutto rispetto se paragonata al precedente Redmi 9, dotato di un sensore principale da 13 MP. Infatti, il device monta una Quad Camera con un sensore Samsung S5KJN1 da 50 MP, accompagnato da un grandangolo da 8 MP Sony IMX355, una lente macro aggiuntiva da 2 MP ed un ennesimo modulo da 2 MP per la profondità. Per la selfie camera abbiamo poi un sensore 8 MP.

Redmi 10 – Scheda Tecnica

Display LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, refresh rate a 90 Hz AdaptiveSync

dimensioni di 161.95 x 75.53 x 8.92 mm per 201,9 g

SoC MediaTek Helio G88 a 12 nm

CPU octa-core (2 x Arm Cortex-A75 @2GHz; 6 x Arm Cortex-A55 @1.8GHz)

GPU Mali-G52

4/6 GB di RAM LPDDR4x

64/128 GB di storage espandibile fino a 512 GB

connettività dual SIM 4G, Wi-Fi Dual-Band, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou

batteria da 5.000 mAh con supporto a ricarica rapida 18W

tripla fotocamera da 50+8+2+2 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4 con PDAF, grandangolare a 120°, selfie camera da 8 MP f /2.0

sistema operativo Android 11 con MIUI 12.5

Redmi 10 – Prezzo e disponibilità

Non abbiamo ancora una data di commercializzazione precisa per il nuovo Redmi 10, ma sicuramente sapremo di più dal prossimo 20 agosto 2021, dove verranno ufficializzati poi i prezzi. Infatti per quanto riguarda il prezzo, apprendiamo dal brand che per le configurazioni 4/64 GB, 4/128 GB e 6/128 GB, ottengono un costo di rispettivamente di circa 153€ (179$), 170€ (199$) e 187€ (219$). Prezzi molto competitivi, senza dubbio, sebbene resta il dubbio per quanto riguarda gli altri mercati, tipo il nostro, ma non dovrebbe essere molto lontani.

