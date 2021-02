Dopo esserci lasciati alle spalle la confusionaria serie Note 9, si inizia a parlare di Redmi Note 10 e Note 10 Pro. Inizialmente prevista per fine 2019, è stata temporaneamente “sostituita” da una riedizione dei modelli Note 9. Pertanto tutti i rumors finora comparsi non sono da considerarsi attendibili, in favore di quelli di cui parleremo da qui in avanti. Per questo, in questo articolo troverete raccolte tutte le informazioni, ufficiali e non, su scheda tecnica, immagini, prezzo e data d'uscita dei nuovi smartphone.

Aggiornamento 10/02: la serie Redmi Note 10 è vicina al debutto e finalmente arrivano i primi indizi sulla data di presentazione direttamente dalla compagnia asiatica, tramite un breve teaser. Trovate i dettagli a fine articolo.

Redmi Note 10 e Note 10 Pro: tutte le indiscrezioni sui nuovi mid-range

Design e display

È ancora presto per prevedere come si presenteranno Redmi Note 10 e Note 10 Pro. Le certificazioni indicano il primo con le sigle “mojito/rainbow” e M2101K7AG e il secondo con M2101K6G. Si vocifera che possa essere utilizzato uno schermo IPS LCD da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz per il modello Pro. Un leak ci svela le colorazioni in cui dovrebbe essere proposta la famiglia Note 10: Gray, White e Green per lo standard, Bronze, Blue e Gray per il Pro.

Il primo teaser ufficiale di Xiaomi ci parla del grado di resistenza che Redmi Note 10 sarà capace di offrire. Era dai tempi di Redmi Note 7 che la compagnia non si concentrava su tale aspetto: con Note 7 dimostrò di poterlo maltrattare senza conseguenze, anche se JerryRigEverything dimostrò l'esatto contrario. Il protagonista del teaser è King Kong, fra l'altro in vista del nuovo film che lo vedrà faccia a faccia con Godzilla. Vedremo se Redmi Note 10 sarà effettivamente all'altezza delle aspettative e se farà utilizzo dell'ultimo Gorilla Glass Victus. Sarebbe la prima volta per uno smartphone non top di gamma.

Hardware

Non sappiamo ancora quale sarà il chipset che muoverà il comparto tecnico di Redmi Note 10 e Note 10 Pro. Possibile che sia una soluzione MediaTek, grazie alla produzione di chipset basso costo. Ma quasi sicuramente ci sarà anche un modello basato su SoC Qualcomm, visto che Xiaomi è solita proporre più modelli per più aree geografiche.

L'impressione è che, così come accaduto con la serie Note 9, ci saranno molteplici varianti, fra 4G, 5G, Pro e non Pro. Nel caso di Qualcomm, le indiscrezioni parlano di Note 10 4G M2101K7AG con Snapdragon 678. Per Note 10 Pro, invece, si indica lo Snapdragon 732G per il modello 4G e Snapdragon 750G per quello con 5G.

#Redmi Note 10 leaked. It will have Snapdragon 678.

Pro version will have Snapdragon 732G.https://t.co/92y0QSok3R pic.twitter.com/fZpCVPk6vN — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) January 28, 2021

Fra certificazioni e indiscrezioni varie, sappiamo che Redmi Note 10 avrà tagli di memoria da 4/64 GB e 6/64 GB. Salendo a Redmi Note 10 Pro, invece, li avrebbe da 6/64 GB, 6/128 GB e 8/128 GB. Ad alimentare il tutto si parla di una batteria attorno ai 5.050 mAh con ricarica rapida fino a 33W.

Fotocamera

Ad oggi, i rumors sulle novità del comparto fotografico di Redmi Note 10 e Note 10 Pro non sono molti. Voci di corridoio indicano la presenza su Note 10 di una quad camera con primario Samsung S5KGM2 da 48+8+2+2 MP, grandangolare, macro e sensore per la profondità. Su Note 10 Pro, invece, ci sarebbe una configurazione molto simile da 64+8+2+2 MP, dove a cambiare sarebbe unicamente il primario.

Redmi Note 10 e 10 Pro – Prezzo e data d'uscita

Le indiscrezioni parlano del lancio di Redmi Note 10 e Note 10 Pro durante il mese di febbraio, bene o male in linea con quanto accaduto lo scorso anno con Note 9. In quanto al prezzo, i leaker sottolineano una politica aggressiva, in quanto la serie Note 9 non ha venduto quanto sperato (perlomeno in India): di conseguenza è lecito aspettarsi una cifra di lancio particolarmente appetibile, anche se per il momento non vi sono dettagli certi.

Nel frattempo il CEO Lu Weibing ha finalmente lanciato il primo segnale dedicato alla serie Redmi Note 10. Il dirigente ha parlato della nuova generazione in un post su Weibo, chiedendo agli appassionati cosa si aspettano dal nuovo medio di gamma. Piccola curiosità: la maggior parte degli utenti sta chiedendo a sua volta dettagli sulla presenza o meno del caricabatterie in confezione. Insomma, sembra che ormai Apple abbia aperto il vaso di Pandora e che questa sia diventata la principale preoccupazione all'uscita di ogni nuovo device.

𝘼 𝙣𝙚𝙬 𝙙𝙚𝙘𝙖𝙙𝙚, 𝙖 𝙣𝙚𝙬 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙩𝙪𝙢 𝙟𝙪𝙢𝙥 𝙞𝙣 𝙞𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣!#RedmiNote10 series is from another orbit & it's arriving early March this year! 🚀 Brace yourselves for a #10on10 experience! RT if you want to know more. 🔁 I ❤️ #Redmi #RedmiNote 🔟 #Launch pic.twitter.com/rRMWkejnI4 — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 10, 2021

Nel frattempo Manu Kumar Jain, Global VP e MD della divisione indiana, ha pubblicato un video dedicato alla serie Redmi Note 10, confermando il periodo di uscita: i nuovi modelli arriveranno a marzo, sicuramente nel corso della prima metà del mese. Purtroppo non vengono rivelati dettagli sulle specifiche ma il teaser lascia intendere che la gamma potrebbe puntare su display con elevato refresh rate. Inoltre, visto l'accento posto sul modulo fotografico è lecito immaginare che troveremo migliorie anche in tal senso.

