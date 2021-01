OPPO A93 5G è “quasi” ufficiale: Android 11, Snap 480 e tanto altro

Anche se non è ancora ufficiale, sappiamo già molto riguardo il nuovo OPPO A93. Quest'anno, infatti, il brand cinese ha deciso di presentare al pubblico una variante 5G di questo dispositivo, che si dota però di un hardware differente rispetto alla versione standard. Anche dal punto di vista estetico, poi, le differenze sono tangibili. Andiamo a scoprire, dunque, tutto ciò che riguarda questo smartphone.

OPPO A93 5G, uno dei primi device con Snapdragon 480

Dando un'occhiata alla scheda tecnica trapelata in queste ore su China Telecom, OPPO A93 5G dovrebbe montare un SoC Snapdragon 480. Dopo vivo Y31s, quindi, questa sarebbe la seconda unità ad utilizzare tale chipset. Malgrado tutto, comunque, troverebbero ugualmente spazio 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Non mancherebbe, poi, Android 11 così come, ovviamente, la connettività 5G di ultima generazione.

LEGGI ANCHE:

OPPO Find X3 Pro arriverà a marzo, con un design unico | Immagini

Sul retro il design è completamente differente rispetto a quello mostrato da OPPO A93, presentando una quad-camera da 48MP. Frontalmente, poi, la selfie camera da 8MP sarebbe integrata in un foro nel display, con quest'ultimo che dovrebbe mostrare una diagonale da 6,5″ in FHD+. Non mancherebbe, inoltre, una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Sono trapelati anche i prezzi di questo dispositivo, che quindi dovrebbe attestarsi al cambio su circa 280 euro, ovvero 2.199 yuan. Non sappiamo ancora nulla sulla sua effettiva disponibilità sul mercato, ma China Telecom afferma che la presentazione ufficiale avverrà il 15 gennaio.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu