Nonostante l'attuale situazione sanitaria non sia delle migliori, OPPO continua ad espandere i propri orizzonti, diversificando l'offerta. Mentre noi occidentali abbiamo potuto mettere gli occhi (finalmente) sui nuovi modelli della famiglia Reno 4, in Asia la compagnia ha lanciato OPPO A93, mid-range dal look accattivante, rebrand di OPPO F17 Pro: andiamo a scoprire tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità del nuovo arrivato.

OPPO A93 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Proprio come il modello F17 Pro lanciato in India, OPPO A93 arriva con un design moderno, caratterizzato da una Quad Camera quadrata affiancata dal Flash LED ed un ampio pannello frontale da 6.42″ di diagonale con risoluzione Full HD+. Si tratta di una soluzione con refresh rate “solo” a 60 Hz e campionamento al tocco a 180 Hz, ma abbiamo comunque a che fare con un pannello AMOLED con rapporto superficie/schermo del 90.67%. Per gli autoscatti è presente una Dual Selfie camera, inserita in un doppio foro nell'angolo in altro a sinistra dello schermo.

Scheda tecnica

Dimensioni di 160.14 x 73.77 x 7.48 mm per un peso di 164 grammi;

display AMOLED da 6.43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 409 PPI, luminosità massima di 800 nit, refresh rate a 60 Hz e campionamento al tocco a 180 Hz;

processore octa-core fino a 2.2 GHz MediaTek Helio P95;

GPU IMG 9XM-HP8 a 970 MHz;

8 GB di RAM LPDDR4X;

128 GB di storage UFS 2.1 espandibile tramite microSD;

lettore d'impronte digitali sotto il display;

Quad Camera da 48 + 8 + 2 +2 MP con apertura f/1.7-2.2-2.4-2.4 con Samsung GM1, grandangolo e doppio sensore mono;

selfie camera doppia da 16 + 2 MP (f/2.4-2.4) con sensore IMX471;

batteria da 4.000 mAh con ricarica da 18W;

Dual SIM 4G LTE, Wi-Fi Tri Band, Bluetooth 5.1, codec SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC, USB Type-C, mini-jack cuffie, GPS;

sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia ColorOS 7.2.

OPPO A93 ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO A93 è di 275€ al cambio per la sola versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il dispositivo è stato lanciato in Vietnam ed arriverà in Malesia a partire dal 6 ottobre. Nel momento in cui scriviamo non è dato di sapere se farà capolino anche in altri paesi, magari in occidente, o se resterà appannaggio solo di alcune aree asiatiche.

