OPPO A55 4G ufficiale: 50 MP per tutte le tasche

OPPO, come sappiamo, relega i suoi smartphone medio-base alla gamma A. E quest'anno ha già presentato infatti OPPO A55 5G, che si avvale di un buon comparto hardware ma non esattamente un gigante della categoria. Discorso diverso può avvenire con l'OPPO A55 4G, arrivato in versione Global con peculiarità molto interessanti.

OPPO A55 4G Global: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Il nuovo OPPO A55 4G Global era apparso in alcune immagini dal vivo (con tanto di accessori) grazie ad una certificazione. Con il tempo, abbiamo poi appreso il look definitivo del dispositivo, che è completamente opposto rispetto a quello del modello A55 5G: il layout della fotocamera è diverso (appare molto simile a quello di alcuni Realme e OnePlus) e mentre la versione 5G adotta un notch a goccia a questo giro abbiamo invece un punch-hole laterale.

E parlando proprio del display, abbiamo un pannello da 6.51″ LCD con risoluzione HD+, che ottiene tra l'altro un refresh rate standard a 60 Hz.

Passando all'hardware, OPPO A55 4G si dota di un chipset MediaTek Helio G35, accompagnato da 4/6 GB RAM e 64/128 GB di storage. Ad ogni modo, è dotato anche di una batteria da 5.000 mAh, che si ricarica a 18W. OPPO include anche degli auricolari nella confezione (il dispositivo è dotato di un ingresso mini-jack per le cuffie).

Lato fotocamera infine, abbiamo 3 sensori, con il principale 50 MP, abbinato ad un macro da 2 MP e da un monocromatico sempre da 2 MP. La selfie camera è invece da 16 MP. Presente il sensore d'impronte laterale, mentre il software è la ColorOS 11.1 basata su Android 11.

OPPO A55 4G Global – Prezzo e disponibilità

Il nuovo OPPO arriva quindi nel mercato indiano nelle due configurazioni 4/64 GB e 6/128 GB, che si attestano ad un prezzo di circa 180€ (15.490 rupie) e circa 203€ (17.490 rupie). Non è chiaro se si muoverà anche verso l'Europa, ma considerando la transizione che OPPO sta ovviando con la serie A nel nostro paese verso il 5G, potrebbe apparire improbabile.

