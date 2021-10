OPPO A56 sarà il prossimo entry-level 5G Global del brand

Neanche il tempo di vedere sul mercato OPPO A55 4G e A55 5G (tra versioni Global e Cina), è già tempo del nuovo A56 5G. Infatti, pare che il brand abbia già nei piani il successore dell'entry-level Global al fine di ampliare la gamma di smartphone con la nuova connettività a prezzi accessibili.

OPPO A56 5G: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Il nuovo A56 5G si presenta, dai primi render, molto simile all'A55 4G, ma il bumper fotocamera perde un sensore. Quanto al display, apprendiamo di un pannello LCD da 6.52″ HD+ con drop notch, mentre sotto scocca troviamo un chipset MediaTek Dimensity 700, proprio come A55 5G cinese (di cui probabilmente farà da rebrand con caratteristiche al ribasso). Quanto alla memoria, troviamo 4/6 GB RAM ed un unico taglio per lo storage da 128 GB.

La batteria sembra sia generosa, visto che si tratterebbe di un modulo da 5.000 mAh, che però avrà una ricarica standard 10W. Lato fotocamera, ci ritroviamo due sensori da 13 e 2 MP (il secondo è dedicato ai bokeh). La selfie camera è invece da 8 MP. Il sensore di impronte è invece posto lateralmente. Per il software, out of the box troveremo ColorOS 11.1 basata su Android 11.

OPPO A56 5G – Prezzo e data di uscita

Ciò che manca all'appello per il nuovo entry-level OPPO è una data di uscita, così come il prezzo. Andando a fare alcune ipotesi, possiamo aspettarci questo smartphone per il prossimo novembre 2021 in India, con un prezzo che non superi i 200€ al cambio.

