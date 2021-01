La serie X60 ha alzato l'asticella per la fascia medio/alta, ma vivo Y31s è il nuovo modello che rinnova quella più tipicamente entry-level. Ma a differenza del nuovo Y20 2021 con chip 4G, la sua particolarità è portare il 5G nel segmento più economico del mercato. Un traguardo reso possibile dall'utilizzo del nuovissimo Snapdragon 480, da pochi giorni presentato da Qualcomm per democratizzare le reti di nuova generazione.

vivo Y31s ufficiale: tutto su scheda tecnica, prezzo e uscita

Dando uno sguardo al design, vivo Y31s riprende il form factor che il brand ha impostato per i suoi smartphone di un po' tutte le fasce (come Y52s), con un camera bumper dal sensore principale grande e colori cangianti. Per il display abbiamo una soluzione LCD da 6.58″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz. Anziché affidarsi al sempre più diffuso punch-hole, Y31s ci riporta indietro col tempo con un notch a goccia. Questo integra la selfie camera da 8 MP. La scocca misura 164,15 x 75,35 x 8,4 mm ed ha un peso di circa 185,5 g.

Lo smartphone è pilotato dallo Snapdragon 480, chipset ad 8 nm con CPU octa-core Kryo 460 (2 x a 2,0 GHz + 6 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 619. Le memorie sono da 6 GB di RAM LPDDr4X e 128 GB di storage UFS 2.1, mentre per la batteria vivo ha scelto una componente da 5000 mAh con ricarica da 18 W. Passando alla fotocamera principale, dietro c'è un modulo doppio da 13+2 MP con sensore di profondità. Presente sensore d'impronte laterale, riconoscimento facciale, connettività 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, mini-jack, USB Type-C e sistema operativo Android 10 con FunTouch 10.5.

Prezzo e disponibilità

vivo Y31s sarà disponibile all'acquisto in Cina dal prossimo 15 gennaio. L'unica variante disponibile ha un costo di circa 215€, pari a 1.698 yuan di listino, nelle colorazioni Monot Color, Titanium Empty Gray e Ruby Red. Non è quindi lo smartphone 5G più economico in assoluto, record che rimane nelle mani di Realme V3.

