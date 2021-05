In un mio editoriale di pochi mesi fa, vi ho parlato della dipartita di numerose realtà cinesi, fra cui in primis LeEco aka LeTV. Era il 2017 quando iniziano a spuntare via via sempre più notizie riguardanti la chiusura della società. Anziché Xiaomi, Huawei, OPPO o vivo, LeEco fu il primo produttore cinese di smartphone a sbarcare negli USA, una mossa che allertò il settore. Era evidente a molti che fosse un azzardo, una mossa espansionistica che poteva rivelarsi il tipico passo più lungo della gamba. E andò proprio così: prima chiuse la divisione americana, poi il tracollo anche in Cina, dove vendette le proprietà, chiuse i centri d'assistenza e perse un'assurda quantità di denaro, fra debiti e diritti di streaming persi. Il CEO dette le dimissioni e finì sotto la gogna mediatica, arrivando a non poter nemmeno più spostarsi sui mezzi pubblici.

LeEco conferma il suo ritorno ufficiale sulla scena: cosa aspettarsi?

A distanza di due anni dal tracollo, il 2019 vide il ritorno del brand LeTV con il lancio di nuove smart TV, prodotto capostipite dell'azienda. Ricordiamo, infatti, che LeTV nacque in principio come azienda multimediale, introducendo lo streaming online quando ancora Netflix non era affatto la realtà che oggi conosciamo. Nei mesi passati la compagnia ha timidamente introdotto nuovi prodotti sul mercato, ma a quanto pare il 2021 sancirà il ritorno in pompa magna di LeTV. Con un teaser ufficiale, ci viene fatto sapere che il 18 maggio ci sarà un vero e proprio evento, denominato LeTV Smart Ecological Conference.

Come potete vedere, nell'immagine non è in alcun modo indicato il brand LeEco, probabilmente abbandonato anche per la brutta nomea del passato. Con il termine “Ecological” si lascia intendere che l'evento LeTV sarà focalizzato su più categorie di prodotti, alcuni dei quali sono indicati nella silhouette presente nell'immagine. Sicuramente avremo nuove smart TV, ma fra le numerose scritte possiamo scorgere anche riferimenti a VR, 3D, gaming, sport e audio. L'immagine non è facile da interpretare, anche perché gli ideogrammi cinesi sono invertiti, ma se si analizza bene salta fuori un dettaglio molto interessante: LeTV presenterà uno smartphone! Definito come “LeTV Super Phone”, è plausibile che possa presentarsi come un telefono con specifiche di fascia alta.

Ma a proposito della silhouette… Sembra proprio che l'uomo raffigurato nel teaser sia Jia Yueting, proprio il CEO che ha rappresentato il tracollo passato della società. Non è ancora una certezza, anche se l'immagine della felpa col cappuccio sarebbe un indizio da considerare, dato che agli eventi era solito indossarla.

