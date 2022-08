Xiaomi 12T, la MIUI ci porta le specifiche tecniche

Mentre la serie 12S sta impazzando in Cina, si comincia già a parlare dei prossimi top di gamma del brand asiatico. Se in patria sono stati lanciati i tre modelli in collaborazione con Leica, a livello Global dovremmo avere Xiaomi 12T, 12T Pro e 12T Pro+: in questo approfondimento facciamo il punto della situazione in merito alle indiscrezioni trapelate su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Aggiornamento 01/08: Xiaomi 12T sarebbe stato svelato dai codici della MIUI, che ci mostra quali sono le specifiche tecniche integrate. Trovate tutti i dettagli nelle varie sezioni dell'articolo.

Xiaomi 12T Pro+ previsto per il mercato Global con Snapdragon 8+ Gen 1

Design e display

Da dove partire, dunque, per parlare i nuovi top Xiaomi? Considerando che, ad oggi, non abbiamo un design noto, ci possiamo concentrare sul fatto che saranno due gli smartphone che ritroveremo nel nostro mercato. Infatti, l'ente IMEI ha certificato per entrambi i nomi di Xiaomi 12T (22071212AG) e Xiaomi 12T Pro (22081212UG), quindi sappiamo per certo che saranno questi.

Fonte: Xiaomiui

Ma se volessimo tornare allo stile, c'è da dire che potremmo comprenderne qualcosa seguendo la vicenda della serie Redmi K50S, che dovrebbe essere la variante cinese di questi due dispositivi, considerando i numeri modello. In ogni caso, voci ci dicono che il look non sarebbe lontano da quello della serie 12 regolare.

In merito al display, l'unico dettagli riguarda la presenza di un pannello OLED con refresh rate a 120 Hz, presumibilmente con lettore d'impronte integrato ed un punch hole per la selfie camera. Questo fino alle ultime ore, dove dai codici della MIUI è venuta fuori una particolare risoluzione per il pannello. Infatti, troviamo un formato da 2.712 x 1.220 pixel, che non è considerabile QHD+ ma un particolare formato del Full HD+. Inoltre, apprendiamo la conferma del sensore d'impronte integrato nello schermo.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Passando alle specifiche tecniche di Xiaomi 12T e 12T Pro, avremo sia soluzioni MediaTek che Qualcomm (secondo i leak). Il modello base 12T dovrebbe avere dalla sua il chipset Dimensity 8100, come confermato anche dai codici della MIUI; in alternativa si vocifera di una versione inedita potenziata, chiamate Dimensity 8100-Ultra (per ora solo frutto di indiscrezioni).

Passando a Xiaomi 12T Pro, in questo caso si tratterà del primo modello Global del brand cinese equipaggiato con lo Snapdragon 8+ Gen 1. Lato memorie ci si aspetta 8/12 GB di RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1 (in questo caso, fino a 256 GB). Questo dettaglio arriva anche da nuovi leak e certificazioni precedenti.

Non ci sono dettagli in merito alla batteria di 12T mentre per la ricarica rapida si parla di una potenza di 67W. La versione Pro dovrebbe avere 5.000 mAh di batteria e ricarica da 120W, la stessa certificata per il gemello Redmi K50S Pro. Quanto al software, ci sarebbe la MIUI 13.0.1 basata su Android 12.

Fotocamera

La grande novità starebbe nel comparto fotografico. Xiaomi 12T sembrava far affidamento su un modulo da 64 MP, ma i codici della MIUI ci danno indicazioni veramente interessanti. Infatti, troveremo un trittico di sensori con il principale da 108 MP Samsung ISOCELL HM6, mentre per la grandangolare c'è un 8 MP Samsung S5K4H7 ed una macro camera da 2 MP. Per la selfie camera da 20 MP troviamo invece il Sony IMX596.

Ma è nel caso del fratello maggiore (o dei fratelli maggiori) l'asticella si alzerebbe di parecchio. Xiaomi 12T Pro/Pro+ dovrebbe essere il primo top di gamma del brand con una fotocamera da 200 MP. Una novità già anticipata dal codice della MIUI e che dovrebbe vedere come protagonista il sensore Samsung ISOCELL HP3.

Xiaomi 12T, 12T Pro/Pro+ – Prezzo e uscita

I presunti modelli della serie Xiaomi 12T sono ancora alla stregua di un rumor e non ci sono conferme ufficiali sull'uscita da parte della casa di Lei Jun. Inoltre mancano immagini e le indiscrezioni sono abbasta frammentarie.

Tuttavia, una nuova certificazione per il possibile modello base è giunta nelle scorse ore, avvicinando lo smartphone all'uscita, che potrebbe essere indirizzata a questo punto verso agosto 2022. Per il prezzo invece si vocifera di circa 569€ al cambio, ma è solo un suggerimento in merito alla possibile cifra di partenza della versione 12T.

Al momento questo è tutto quello che sappiamo; non appena ci saranno altre novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

