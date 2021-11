Xiaomi MIX Flip esiste: ecco perché non è stato presentato

Al contrario delle rivali OPPO, vivo e Honor che ci stanno lavorando, Xiaomi può già vantare uno smartphone pieghevole nel suo catalogo. Sto parlando di Xiaomi MIX Fold, la cui commercializzazione non è andata proprio come previsto. Come tutti i prodotti sperimentali, anche il primo foldable Xiaomi ha sofferto di una commercializzazione limitata e di un software non ottimale. Per quanto in Cina abbia comunque venduto bene, è stato confermato più volte che non uscirà dai propri confini. Proprio come accaduto per l'altrettanto sperimentale Xiaomi MIX 4 (qua la nostra recensione), rimarrà uno smartphone venduto esclusivamente in madre patria.

Quando parlo di software non ottimale per Xiaomi MIX Fold, basti vedere quanto accaduto di recente. A mesi di distanza, il costoso pieghevole ha ricevuto un aggiornamento quasi vitale che ne migliora non di poco l'esperienza generale. Per la loro natura flessibile, i pieghevoli necessitano di un adattamento tutto loro di Android e in questo caso anche della MIUI e delle relative app e funzioni proprietarie.

Ecco le motivazioni per le quali Xiaomi MIX Flip non è ancora stato presentato

Come accaduto con Samsung, anche altre aziende stanno cercando di espandere la propria produzione di pieghevoli. Finora, Huawei e Xiaomi hanno lanciato soltanto pieghevoli simil-tablet, mentre Samsung con la serie Galaxy Z Flip anche proposte più compatte. Ma sono mesi che sappiamo come Huawei e Xiaomi stiano lavorando alla loro versione del flip phone che, fra l'altro, anche Motorola ha proposto sul mercato.

Oggi veniamo a conoscenza che lo Xiaomi MIX Flip di cui abbiamo recentemente visto le immagini è in lavorazione dai primi mesi del 2021. Nome in codice “argo” e siglato come J18S, qualcuno potrebbe ricordarsene perché ne abbiamo già parlato mesi fa. Fra l'altro, i leaker fanno notare come “argo” farebbe riferimento sia alla mitologia greca che al brand di un'azienda che produce tavoli, anche pieghevoli.

Ma a parte questi dettagli mitologici, ciò che interessa scoprire è che i primi test software della MIUI per questo presunto Xiaomi MIX Flip sarebbero iniziato lo scorso aprile. Si sarebbero protratti fino alla MIUI Beta in versione 21.5.7, per interrompersi quindi già durante il mese di maggio. Da quel momento in poi, nessun altro riferimento allo smartphone è stato aggiunto al codice software della UI di Xiaomi.

I motivi per cui non si è più parlato concretamente di Xiaomi MIX Flip e quindi per cui sarebbe stata rimandata la commercializzazione sono due. Il primo sarebbe, appunto, software. Come vi ho anticipato, Xiaomi ha avuto problemi nel creare il software per Xiaomi MIX Fold, non avendo mai esplorato in precedenza il mondo dei pieghevoli. Se gli ultimi pieghevoli Samsung sono stati così tanto apprezzati è anche perché Samsung è già alla sua terza iterazione e ha quindi imparati dai suoi errori dei primi due modelli. Al contrario, Xiaomi è ancora alla sua prima generazione.

Xiaomi Mi MIX Fold ha ricevuto pochi aggiornamenti e, nonostante sia uno smartphone top di gamma, Android 12 non è nemmeno in fase di test. Insomma, è evidente che Xiaomi debba ancora lavorare sull'adattamento della MIUI a questi telefoni con form factor di nuova concezione. Senza contare che la stessa Google ha da poco ufficializzato un Android 12L pensato proprio per la categoria dei pieghevoli.

Questione di software, ma anche di hardware

Proseguendo nelle parole degli insider, il perché Xiaomi MIX Flip è ancora in cantiere potrebbe essere legato anche a un fattore hardware, oltre che software. Come accaduto per MIX 4, Xiaomi sembrerebbe aver scelto una fotocamera sotto allo schermo anche per il prossimo pieghevole. Ma se già su uno smartphone tradizionale l'azienda ha impiegato anni per ingegnerizzarla, figuriamoci su un più complesso pieghevole.

Inoltre, il chipset scelto per MIX Flip sarebbe lo Snapdragon 888, un SoC che ha dimostrato di scaldare un po' troppo. Certo, è quello che troviamo dentro al Samsung Galaxy Z Flip 3, ma Samsung ha già prodotto altri flip phone in precedenza. Per la sua inesperienza, Xiaomi potrebbe aver scelto di attendere un nuovo chip come lo Snapdragon 898 e sperare che scaldi meno. Fra l'altro, ricordiamo che Xiaomi 12 dovrebbe essere il primo ad averlo, il chip Qualcomm.

