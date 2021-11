MIUI 12.5 Enhanced: parte l’ultima fase, ecco su quali modelli

Sin dall'annuncio ufficiale da parte di Xiaomi, vari utenti hanno iniziato a vedere il proprio smartphone aggiornarsi alla MIUI 12.5 Enhanced. Un update atteso, seppur non aggiunga novità sotto il profilo funzionale o estetico, anzi. L'obiettivo di questo aggiornamento è quello di prendere la problematica MIUI 12.5 e ottimizzarla, risolvendo le varie problematiche riscontrate dalla community. Data la quantità di bug, il team MIUI si è visto costretto a pubblicare scuse ufficiali, promettendo di risolvere quanto prima. Tuttavia, la sua diffusione sta avvenendo in maniera progressiva, dovendo raggiungere svariati smartphone fra Xiaomi, Redmi e POCO. Anche perché ricordiamo che il team MIUI si sta preparando anche al sempre più prossimo annuncio della MIUI 13.

Xiaomi annuncia i prossimi smartphone che riceveranno la MIUI 12.5 Enhanced

Essendosi ufficialmente concluse prima e seconda fase, Xiaomi ha da poco annunciato la terza fase, cioè quella conclusiva, per il roll-out della MIUI 12.5 Enhanced. Al suo interno troviamo tutti gli altri smartphone compatibili ma che non sono ancora stati aggiornati e sono fermi alla MIUI 12.5 standard. Se siete curiosi di scoprire se il vostro smartphone sarà aggiornato, ecco la lista completa:

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi CC9 (Mi 9 Lite)

Xiaomi Mi CC9 Pro (Mi Note 10/10 Pro)

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Xiaomi CIVI

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Redmi K40 Gaming (POCO F3 GT)

Redmi K30 (POCO X2)

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 Ultra

Redmi K20 (Xiaomi Mi 9T)

Redmi K20 Pro (Xiaomi Mi 9T Pro)

Redmi Note 11 5G (POCO M4 Pro 5G)

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

Redmi 10X 4G (Note 9)

Redmi 10X

Redmi 10X Pro

La terza fase del roll-out della MIUI 12.5 Enhanced è ufficialmente partita il 12 novembre e dovrebbe concludersi a fine dicembre, salvo intoppi. E vista la quantità di smartphone nella lista, non è da escludere che per alcuni possano esserci ritardi, specialmente per quelli più datati. Per il momento il roll-out è arrivato su Xiaomi Pad 5 e Redmi Note 11 Pro/Pro+ e più in generale nell'articolo dedicato trovate tutti i modelli aggiornati e relativi link al download.

Inoltre, è bene far presente che questa roadmap i modelli China, pertanto i porting delle relative ROM Global ed EEA potrebbero arrivare successivamente. In questo articolo trovate la lista di tutti i modelli aggiornati alla MIUI 12.5 Enhanced in versione occidentale, sempre con link al download. Nel caso in cui aveste uno smartphone moddato, allora potete fare affidamento ai porting Xiaomi.eu, che arrivano solitamente settimane prima dei porting ufficiali.

