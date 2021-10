Xiaomi Mi MIX Fold resuscita con il nuovo importante aggiornamento

Sembra quasi assurdo che uno smartphone di pregio (e costoso) come lo Xiaomi Mi MIX Fold si stia aggiornando solo ora alla MIUI 12.5, ma così è. Ci sono voluti mesi prima che il pieghevole facesse la transizione dalla 12 alla 12.5, ma finalmente il team MIUI si è occupato anche di questo smartphone. Pur essendo uno dei prodotti più costosi nel catalogo dell'azienda, è innegabile che non siano moltissimi gli utenti a possederne uno. E forse anche per questo si sono occupati più tardi di aggiornarlo, anche perché parliamo non di uno smartphone qualsiasi. La sua struttura piegabile lo pone in una differente categoria, dove la MIUI necessita di ottimizzazioni tutte differenti da quelle che avvengono su uno smartphone tradizionale.

L'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced arriva sul pieghevole Xiaomi Mi MIX Fold

Fatto sta che non soltanto Xiaomi Mi MIX Fold si sta aggiornando alla MIUI 12.5, ma lo sta facendo anche nella sua ultima versione Enhanced. Ovviamente si tratta dell'aggiornamento cinese, non essendoci un modello per l'occidente, più precisamente la build V12.5.1.0.RJTCNXM. È un aggiornamento molto importante e lo si nota dall'estrema lunghezza del changelog, probabilmente il più lungo che si sia mai visto su uno smartphone Xiaomi (e non solo). Sono assai numerose sia le novità che le ottimizzazioni e le correzioni messe in gioco dalla compagnia. Nel caso foste fra i suoi possessori, potete già scaricare ed installare manualmente l'update (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 per Xiaomi Mi MIX Fold

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog



Completamente fluido, consumo energetico ridotto.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta. UI

Novità – Aggiunte più applicazioni di sistema per supportare finestre libere e schermi divisi, rendendo il multitasking più efficiente

Ottimizzazione – Ottimizzato il layout dell'interfaccia utente dell'applicazione di sistema per adattarsi agli schermi interni ed esterni e il display a grande schermo è più efficiente

Correzione – Risolto il problema della continuità del passaggio tra le schermate interne ed esterne dell'applicazione di sistema, l'applicazione non si riavvierà dopo l'apertura e la chiusura del telefono

Correzione – Risolto il problema di visualizzazione con caratteri grandi

Correzione – Risolto il problema dell'adattamento di applicazioni di terze parti Sistema

Ottimizzazione – Ottimizzato lo stile pop-up del promemoria sonoro sulla schermata principale

Ottimizzazione – Ottimizzata la posizione dei tasti di navigazione classici per evitare il tocco accidentale

Ottimizzazione – Ottimizzato l'effetto di visualizzazione della pagina di impostazione AOD piegata sugli schermi interni ed esterni

Correzione – Risolti i problemi dell'assistente intelligente che si blocca, non risponde, si interrompe, viene visualizzato in modo anomalo, ecc.

Correzione – Risolto il problema dell'assistente intelligente che si adatta tra schermi interni ed esterni MIUI+

Novità – Aggiunto il supporto per MIUI+ per realizzare la collaborazione cross-screen con i computer, l'inoltro di informazioni e il trasferimento di file Suoni

Novità – Aggiunta la funzione di Natural Sound Museum Privacy

Novità – Aggiunta la protezione della privacy degli appunti, l'applicazione di esposizione legge il comportamento degli appunti, giudizio intelligente e lettura ragionevole

Novità – Aggiunto posizionamento fuzzy, basato sulla tecnologia della privacy differenziale per proteggere le informazioni sulla posizione

Novità – Aggiunto il primo sistema Android che abilita completamente il meccanismo sandbox e supporta l'impostazione separata di permessi di lettura e scrittura per le informazioni sensibili

Novità – Nuovi comportamenti della pagina Web appena esposti per bloccare comportamenti sensibili e dannosi

Novità – Aggiunto anti-tracking Internet, solo tu conosci il tuo comportamento

Novità – Nuovo app store, ogni app viene fornita con le proprie istruzioni sulla privacy

Novità – Nuovo rilevamento del rischio per la privacy

Novità – Aggiunte le immagini dell'album per evitare la cancellazione accidentale

Novità – Rischio di autorizzazione sensibile appena aggiunto e istruzione sui pericoli nascosti

Novità – Aggiunti prompt e intercettazioni migliorati per l'abilitazione di autorizzazioni pericolose Note

Ottimizzazione – Ottimizza il layout della pagina e visualizza le colonne sinistra e destra in modo più efficiente

Ottimizzazione – Ottimizza la forma di visualizzazione del pannello di stenografia, da schermo intero a finestra mobile sul lato sinistro dello schermo

Ottimizzazione – Ottimizzato il riconoscimento dell'impronta vocale ottimizzato e velocità di riconoscimento vocale in modalità riunione

Correzione – Risolto il problema del troncamento della pagina di ricerca

Correzione – Risolto il problema che il “tema centrale” della mappa cerebrale appena creata non è centrato

Correzione – Risolto il problema che l'interlinea è anormale a causa del ritorno a capo nella modalità di modifica della nota di testo

Correzione – Eliminata la funzione di selezione della pelle di sfondo Chiamate AI

Ottimizzazione – Ottimizzata la modalità di visualizzazione della home page, da schermo intero a finestra mobile centrata Finestre flottanti

Ottimizzazione – Ottimizzata la funzione di chiusura dello schermo esterno e trascinando la piccola finestra per entrare nello schermo diviso Desktop

Ottimizzazione – Ottimizzato il layout delle schermate interne ed esterne del desktop, unificato il numero di icone e organizzato il desktop in modo più efficiente

Ottimizzazione – Ottimizza la velocità di caricamento delle icone del desktop, rendendo l'esperienza più fluida

Correzione – Risolti problemi noti come errori di visualizzazione della piegatura dello schermo interno ed esterno, sfarfallio a commutazione rapida, backup su cloud, ecc. Centro di controllo

Correzione – Risolto il problema che il centro di controllo è bloccato

Correzione – Risolto il problema che quando si esce dalla modalità di risparmio energetico super, l'interruttore ripristina l'ordinamento predefinito

Correzione – Risolto il problema che non c'è risposta quando fai clic sull'ingresso delle impostazioni

Correzione – Risolto il problema di visualizzazione del contrassegno d'angolo WLAN

Correzione – Risolto il problema dello sfarfallio dello stato dell'interruttore della pagina secondaria Bluetooth Xiaomi Mutual Transmission

Ottimizzazione – Ottimizzato lo stile di condivisione della finestra pop-up nel file manager Accessibilità

Correzione – Risolto il problema che il menu di accessibilità non riesce a fare clic quando si passa dallo schermo interno a quello esterno Xiaomi Business Hall

Ottimizzazione – Ottimizzata la visualizzazione dello schermo interno ed esterno della home page per migliorare l'esperienza visiva

Ottimizzazione – Ottimizzato lo stile di visualizzazione e il layout degli schermi interni ed esterni del modulo di ricarica per migliorare l'esperienza dell'utente Input

Novità – Aggiunto schermo pieghevole del metodo di input Sogou per supportare l'adattamento di skin tripartite

Correzione – Risolto il problema del blocco del metodo di input Baidu

Correzione – Risolto il problema che il peso del carattere del metodo di input Baidu non è compatibile con il sistema

Correzione – Risolto il problema dell'avvio della finestra pop-up di avvio del metodo di input Baidu

Correzione – Risolto il problema che il dispositivo che non supporta la vibrazione nel metodo di input Baidu visualizza le impostazioni di vibrazione

Correzione – Risolto il problema che il peso della parola del metodo di input Sogou non è compatibile con il sistema

Correzione – Risolto il problema di un puntatore vuoto con un bordo bianco nella schermata inferiore del metodo di input Sogou

Correzione – Risolto il problema dello sfondo candidato pinyin sbagliato dello schermo pieghevole del metodo di input Sogou

Correzione – Risolto il problema che l'icona di input cloud nello schermo pieghevole del metodo di input Sogou viene visualizzata in modo anomalo

Correzione – Risolto il problema che la finestra pop-up di commutazione multilingue del metodo di input Sogou non si adatta alla modalità oscura

Correzione – Risolto il problema della scrittura a mano del metodo di input Sogou

Correzione – Risolto il problema che il metodo di input Sogou non può selezionare lettere specifiche quando fai clic sul tasto della lettera nella casella di input per richiamare la casella di input

Correzione – Risolto il problema che il metodo di input Sogou non viene visualizzato sul lato sinistro dell'interruttore della tastiera separato

Correzione – Risolto il problema della visualizzazione anomala quando si passa a una tastiera separata in modalità PC con metodo di input Sogou

Correzione – Risolto il problema che il peso del carattere del metodo di input Xunfei non è compatibile con il sistema

Correzione – Risolto il problema che la tastiera separata del metodo di input Xunfei non si adatta ad altre applicazioni di sistema

Correzione – Risolto il problema relativo alla visualizzazione dell'impostazione della vibrazione del dispositivo che non supporta la vibrazione nel metodo di input Xunfei

Correzione – Risolto il problema del consumo energetico anomalo del metodo di input Xunfei

Correzione – Risolto il problema che l'animazione di simboli, emoji, emoticon, immagini di secchi e altre pagine sulla tastiera del metodo di input Xunfei è bloccata App Lock

Correzione – Risolto il problema che l'applicazione bloccata dal blocco dell'applicazione fallirà dopo un periodo di tempo Contatti

Correzione – Risolto il problema del crash occasionale durante il processo di creazione di un gruppo

Correzione – Risolto il problema che l'attribuzione del numero e il nome dell'operatore non vengono visualizzati quando si effettua una chiamata

Correzione – Risolto il problema che l'interfaccia utente della pagina del registro delle chiamate intercetta la freccia della chiamata in arrivo viene visualizzata in modo anomalo

Correzione – Risolto un problema per cui il tastierino veniva visualizzato occasionalmente in modo anomalo durante il processo di passaggio tra le pagine delle chiamate e dei contatti

Correzione – Risolto il problema che lo sfondo della finestra mobile non può essere restituito quando si fa clic sullo sfondo della finestra mobile in alcune scene

Correzione – Risolto il problema che l'animazione dei pulsanti numerici sul tastierino numerico viene persa occasionalmente SMS

Correzione – Risolti i problemi di stabilità Schermata di blocco

Novità – Aggiunta l'impronta digitale per sbloccare l'elemento di impostazione dell'interruttore

Ottimizzazione – Ottimizzato il problema della regolazione dinamica della posizione del layout nell'impostazione dell'orologio della schermata di blocco con lo schermo

Ottimizzazione – Ottimizzata la visualizzazione a schermo intero dello stile dell'ora della schermata di blocco nelle impostazioni dell'orologio della schermata di blocco

Correzione – Risolto il problema che lo sfondo dello stile dell'ora della schermata di blocco nell'interfaccia delle impostazioni non viene visualizzato

Correzione – Risolto il problema della schermatura della selezione dello stile dell'ora sotto i doppi orologi

Correzione – Risolto il problema per cui l'impronta digitale può ancora essere sbloccata dopo aver disattivato l'impronta digitale applicata alla schermata di blocco Barra di stato e notifiche

Ottimizzazione – Ottimizzato il layout di visualizzazione dell'interfaccia della barra di notifica

Correzione – Risolto il problema che la barra di stato e le icone della barra di notifica o il contenuto si sovrappongono in alcuni scenari

Correzione – Risolto il problema che l'interfaccia di notifica dello schermo esterno viene visualizzata in modo errato quando la dimensione di visualizzazione dell'impostazione di accessibilità è “piccola” Calcolatrice

Ottimizzazione – Ottimizzato il layout dell'interfaccia della pagina di conversione

Ottimizzazione – Ottimizzato il problema che il carattere di conversione del tempo dello schermo esterno è troppo piccolo

Correzione – Risolto il problema che lo schermo interno non può visualizzare lo schermo intero

Correzione – Risolto il problema della visualizzazione incompleta dei tasti funzione sullo schermo interno Temi

Novità – Aggiunti sfondo e pagina delle impostazioni personalizzate, la personalizzazione di MIUI è qui

Ottimizzazione – Ottimizzata la nuova revisione della pagina delle impostazioni dello sfondo, semplificando la scelta dello sfondo che desideri

Ottimizzazione – Ottimizzato il tempo di applicazione dell'impostazione dello sfondo

Correzione – Risolto il problema dello sfondo anormale Musica

Ottimizzazione – Ottimizzata l'esperienza di riproduzione nello stato dello schermo interno Setup

Novità – Aggiunte pagine di autorizzazione per sfondi e personalizzazione, gestione del tempo sullo schermo, Xiao Ai, ecc

Ottimizzazione – Ottimizzata l'animazione del cambio di colonna

Ottimizzazione – Ottimizzata l'impostazione del telaio della colonna per migliorare la fluidità App Store

Novità – Contenuti esclusivi dello schermo recentemente ingranditi, che offrono agli utenti applicazioni più pratiche

Ottimizzazione – Ottimizzato il nuovo design per migliorare l'esperienza visiva

Ottimizzazione – Ottimizzate le funzioni dello schermo esterno e dello schermo diviso, ottimizza la continuità dello schermo interno ed esterno e migliora l'efficienza dell'utente Registrazione dello schermo

Ottimizzazione – Ottimizzata la continuità dell'esperienza operativa dello schermo pieghevole

Correzione – Risolto il problema per cui l'animazione dello screenshot non può essere registrata in caso di registrazione dello schermo

Correzione – Risolto il problema che audio e video non sono sincronizzati

Correzione – Risolto il problema occasionale di errore di registrazione Split Screen

Novità – Quando si aggiunge lo schermo diviso, aggiungere la maschera scorrevole e la funzione di feedback delle vibrazioni

Ottimizzazione – Ottimizzata la funzione di chiusura dello schermo esterno e trascinando la piccola finestra per entrare nello schermo diviso

Correzione – Rimossa la funzione di schermo diviso dello schermo esterno

Correzione – Rimossa la funzione schermo interno 1/3, 2/3 schermo diviso App recenti

Correzione – Risolto il problema della pulizia con un clic di tutte le app

Correzione – Risolto il problema che ci sono ancora applicazioni non pulite dopo aver inserito l'attività recente dopo la pulizia con un clic di tutte le applicazioni

Correzione – Risolto il problema per cui i gesti delle attività recenti nella schermata orizzontale non sono validi quando la piccola barra bianca è nascosta File Manager

Ottimizzazione – Ottimizzato il design del pannello di screening

Ottimizzazione – Ottimizzate le dimensioni e la disposizione delle miniature nella pagina dell'elenco Browser

Ottimizzazione – Ottimizzata l'esperienza di utilizzo di Windows gratuito su schermi interni ed esterni

Ottimizzazione – Ottimizzato il layout della pagina principale e migliora l'esperienza visiva

Correzione – Risolto il problema della continuità della commutazione tra schermi interni ed esterni Registratore

Ottimizzazione – Ottimizzato il layout della home page del registratore

Ottimizzazione – Ottimizzato il layout dell'interfaccia di registrazione audio

Ottimizzazione – Ottimizzato il layout dell'interfaccia di riproduzione e registrazione

Ottimizzazione – Ottimizzato il metodo di denominazione della registrazione dei file

Correzione – Risolto il problema che occasionalmente non può registrare

Correzione – Risolto il problema degli arresti anomali occasionali durante la conversione del testo Assistente di rete

Ottimizzazione – Ottimizzata la visualizzazione del layout e migliora l'esperienza dell'utente XiaoAI Classmate

Novità – Xiao Ai 5.0 è stato recentemente adattato ai dispositivi a grande schermo per migliorare l'esperienza dell'utente

Novità – Funzioni popolari come Xiaoai Lingxi, Home Voice, Customized Voice, Smart Shortcuts, ecc.

Ottimizzazione – Ottimizza l'effetto di visualizzazione dello schermo interno Game Center

Novità – Aggiunto un nuovo design alla home page per migliorare l'esperienza dell'utente

Ottimizzazione – Ottimizzato lo stile della finestra pop-up per adattarla alla larghezza dello schermo interno ed esterno

Correzione – Risolto il problema della visualizzazione anomala del layout del contenuto della pagina principale, delle immagini, del testo e della spaziatura

Correzione – Risolto il problema di continuità durante il passaggio tra schermi interni ed esterni Game Turbo

Novità – Aggiunto il supporto dello schermo esterno per utilizzare la barra laterale della finestra di collegamento

Ottimizzazione – Ottimizza l'effetto visivo della pagina Game Turbo

Ottimizzazione – Ottimizzato l'effetto di animazione all'avvio

Ottimizzazione – Ottimizzato il layout di pagina per l'accelerazione del gioco verticale Risparmio energetico

Novità – Modalità colonna del modulo di ottimizzazione del risparmio energetico nelle impostazioni di ottimizzazione Xiaomi Wallet

Novità – Aggiunta la funzione di navigazione rapida della pagina secondaria dello schermo interno per migliorare l'efficienza dell'utente

Novità – Aggiunto il supporto per le funzioni di finestra gratuita e schermo diviso per migliorare l'efficienza dell'utente

Ottimizzazione – Ottimizzata la visualizzazione di tutte le immagini sulla pagina principale, adatta alla larghezza dello schermo

Ottimizzazione – Ottimizzata la dimensione del carattere della pagina principale per migliorare la leggibilità sullo schermo esterno

Ottimizzazione – Ottimizzate le pagine relative ai pagamenti per migliorare l'esperienza visiva Mijia

Ottimizzazione – Ottimizzata la visualizzazione a comparsa

Ottimizzazione – Ottimizzata l'esperienza della finestra flottante

Ottimizzazione – Ottimizzato l'effetto di visualizzazione di alcune pagine Ricerca globale

Ottimizzazione – Ottimizzato il layout della pagina principale e migliora l'esperienza visiva

Correzione – Risolto il problema dell'esperienza di continuità degli schermi interni ed esterni Internet

Ottimizzazione – Ottimizzata la visualizzazione e il layout della pagina per migliorare l'efficienza di lettura dell'utente

Ottimizzazione – Ottimizzata la continuità degli schermi interni ed esterni per migliorare l'esperienza dell'utente Scanner

Ottimizzazione – Ottimizzata la modalità di visualizzazione della home page, da schermo intero a finestra mobile centrata unificata

Ottimizzazione – Ottimizzata la visualizzazione della pagina dei risultati della scansione Altro

Novità – Nuova finestra pop-up della guida alla posta per guidare il download della versione personalizzata di MIX FOLD

Ottimizzazione – Ottimizzata l'animazione del processo di avvio per renderlo più fluido

Correzione – Risolto il problema che la visualizzazione dell'interfaccia utente è anormale in alcune scene delle Pagine Gialle

Correzione – Risolto il problema che gli screenshot dello spazio iniziale e dello spazio clone sono disordinati

Correzione – Risolto il problema dell'arresto anomalo di WeChat nello spazio avatar

Correzione – Risolto il problema dell'accesso anomalo all'account dopo la doppia apertura di WeChat

Correzione – Eliminate alcune funzioni delle pagine gialle della vita

