Genshin Impact ha letteralmente cambiato gli smartphone cinesi: ecco perché

Genshin Impact, per quei pochi che non lo sapessero, è uno dei giochi, se non il gioco in assoluto più scaricato e giocato dell'ultimo periodo, sia per console, sia e soprattutto per smartphone. Proprio il connubio tra questo gioco ed il settore mobile è ciò che più sta interessando i produttori cinesi, ad esempio Xiaomi, OnePlus e vivo, visto che stanno iniziando ad adattare le caratteristiche dei loro dispositivi e qui vi spieghiamo il perché.

Xiaomi, OnePlus, vivo e i brand cinesi da gaming stanno ottimizzando gli smartphone per Genshin Impact: i motivi

Lo spunto di riflessione da un elemento che possiamo ritrovare un po' indietro nel tempo, quando Xiaomi presentò Mi 11 Pro e Ultra. In quel tempo, Lei Jun spiegò di aver compreso che Genshin Impact, per molti utenti, era diventato il vero banco di prova per la potenza e la gestione dei consumi di uno smartphone, proprio come un benchmark, ma più concreto.

Questo, nel corso dei mesi, si è riflettuto sulla realizzazione e la produzione degli smartphone, in particolare di quelli dei brand da gaming come ROG Phone, Black Shark e Red Magic ma anche come vivo con iQOO e OnePlus. Ottimizzazioni software, elementi hardware o accessori, come le ventole esterne, predisposti a mantenere basse le temperature.

Il motivo è presto spiegato: Genshin Impact, soprattutto per smartphone, ha dei requisiti molto elevati e spesso tende a portare lo smartphone, anche top gamma e soprattutto dotato di Snapdragon 888, a scaldare in maniera importante.

Un esempio può riportarlo chi scrive questo articolo, visto che il proprio ROG Phone 5, qui in recensione, ha necessitato (specie in estate) della ventola esterna, proprio a causa del fatto che il capolavoro di MyHoyo fosse effettivamente energivoro, specie se vi si gioca per parecchio tempo.

Insomma, Genshin Impact è diventato più di un semplice mobile game, rendendo necessario attrezzarsi in maniera importante al fine di poterlo domare e giocare senza intoppi quali il throttling. Ed è importante infine comprendere anche che questo titolo può essere da guida ai brand anche per altri giochi più noti da smartphone, che potrebbero portare le stesse complicazioni.

