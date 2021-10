OnePlus 9RT ufficiale: l’erede esotico della serie T ora punta al gaming

Archivitata purtroppo la serie T, è tempo di OnePlus di rifarsi lanciando il modello 9RT. Questo smartphone infatti ha raccolto l'eredità della gamma precedente con caratteristiche ibride tra le specifiche puntando a gaming e prestazioni.

OnePlus 9RT è ufficiale: caratteristiche e prezzi del nuovo flagship

Prendendo in prestito, in buona parte, il design del fratello minore 9R, OnePlus 9RT è uno smartphone che punta a non farsi mancare nulla: dalla back cover ricercata al display, pannello da 6.62″ Full HD+ a 120 Hz e campionamento del tocco a 600 Hz e già qui possiamo notare un'anima vicina al gaming mobile.

Ad avvalorare l'impronta mirata alle prestazioni, è la scelta del chipset Snapdragon 888, abbandonando quindi l'idea dell'870 proprio del 9R e avvalendosi di un sistema di dissipazione totalmente nuovo che distribuisce l'heat pipe in un'area di 19067,44 mm². La batteria scelta è da 4.500 mAh, mentre la ricarica è da 65W (Warp Flash Charge 65T). Presente inoltre un motore della vibrazione aptico su asse-X.

Il comparto fotocamera è comunque di buon spessore, visto che il sensore principale da 50 MP è l'apprezzato Sony IMX766, che si accompagna ad un sensore da 16 MP grandangolare e 2 MP macro. La selfie camera è un sensore Sony IMX471 da 16 MP chiuso in un punch-hole laterale.

Il capitolo software infine, potrebbe far storcere il naso a qualcuno ma anche soddisfare qualcun altro: infatti, il 9RT ha sì ancora Android 11, ma è il primo con ColorOS 12 pre-installata.

OnePlus 9RT arriva quindi prima in Cina, con il forte dubbio che non si muova dall'Asia, con un prezzo a partire dai circa 443€ (3.299 yuan) per la versione 8/128 GB fino a salire ai circa 510€ (3.799 yuan) della versione 12/256 GB.

