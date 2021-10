vivo X60t Pro sarà l’anello mancante della serie

La serie X di vivo, ormai da un paio di anni, è quella designata per i modelli top gamma, come già visto con X50, X60 e X70, con prospettiva già per la serie X80. Ma dalla serie X60 c'è una serie parallela venduta negli store offline, cioè le serie X60t e X70t, che si sono composte già di almeno 4 modelli e a cui si aggiungerà presto il nuovo vivo X60t Pro, dalle specifiche top-mid range.

vivo X60t Pro: cosa sappiamo sul nuovo top-mid range del brand?

Design e specifiche tecniche

Il prossimo vivo X60t Pro, a dirla tutta, è già spuntato in maniera quasi completa sul TENAA, quindi possiamo già analizzarne design e le specifiche tecniche principali. Lo stile è il medesimo degli X60, mentre per il display è presente un pannello curvo da 6.56″ AMOLED Full HD+, di cui però non è specificato il refresh rate.

Passando all'hardware, se il modello X60 Pro Cina era dotato di Exynos 1080 e quello Global dello Snapdragon 870, questa versione è invece dotata del MediaTek Dimensity 1200, similmente a quanto visto su X70t Pro e X70. La memoria è composta da 12 GB RAM e 256 GB di storage. Oltre a questo, abbiamo una batteria da 4.130 mAh che potrebbe tradursi in una da 4.200 mAh.

Foto schiarita per mostrare la Gimbal camera

Lato fotocamera, qui troviamo la conferma del sensore da 48 MP micro pan-tilt (Gimbal) con ottiche ZEISS, una grandangolare da 13 MP ed un teleobiettivo sempre da 13 MP. La selfie camera è da 32 MP chiusa in un punch-hole centrale.

vivo X60t Pro – Prezzo e data di uscita

Sebbene abbiamo un quadro completo di come sarà il nuovo esponente della serie Xt, non abbiamo purtroppo ancora elementi su quando possa arrivare lo smartphone. Possiamo ipotizzare che lo si vedrà sul mercato intorno al prossimo 11 novembre 2021, al fine di completare la serie di prodotti per i Singles Day, ma è tutto da vedere.

Per il prezzo, possiamo invece già provare a tracciarne un profilo. Infatti, il modello X60t è proposto a circa 470€ (3.498 yuan), quindi ci aspettiamo che possa costare intorno ai 500€ al cambio.

