vivo X60t e X60t Pro+ ufficiali: nuova linfa alla fascia top

Con una campagna che ha visto un approdo repentino anche sul mercato Global, la serie vivo X60 pare non sia ancora conclusa. Infatti, è stato lanciato il nuovo vivo X60t, che si discosta dal modello base per alcune specifiche tecniche, ma mantiene un prezzo in linea. Inoltre l'azienda ha lanciato anche vivo X60t Pro+, in questo caso con caratteristiche da vero top.

Aggiornamento 28/06: a distanza di alcuni mesi dal lancio del modello base, vivo presenta X60t Pro+. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo, nella nuova sezione dedicata al dispositivo.

vivo X60t e X60t Pro+: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Se guardiamo al design, non si discosta molto da vivo X60 (Cina), ma nemmeno troppo (almeno per il colore) dall'S9, quindi con un bumper fotocamera in alto a sinistra. Molto interessante vedere che l'alloggiamento del flash segua la livrea della scocca. Tra l'altro è molto sottile, essendo spesso appena 7.4 mm.

Passando alle specifiche tecniche, abbiamo un display da 6.56″ AMOLED E3 Full HD+ (2376 x 1080 pixel) con refresh rate 120 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz. Per il chipset, anche qui prende ispirazione dall'S9 adottando un MediaTek Dimensity 1100 a 6 nm, con GPU Mali-G77. Per la memoria, abbiamo quindi 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB UFS 3.1.

Lato fotocamera per vivo X60t abbiamo un modulo a 3 sensori con il principale da 48 MP Sony IMX598, mentre gli altri due sono da 13 + 13 MP, con ultra-grandangolare 120° e teleobiettivo con Zoom 2x ottico. Rimane la collaborazione con Zeiss per le lenti. Per la selfie camera abbiamo invece un sensore da 32 MP. Passando alla batteria, il modulo utilizzato è da 4.300 mAh, con ricarica rapida a 33W.

Che cosa cambia con X60t Pro+

Dopo il debutto del modello “standard” ad aprile, vivo arricchisce ancora una volta la serie X60 e lo fa con il nuovo X60t Pro+. Se osservando l'immagine del dispositivo state avendo alcune reminiscenze, no, non sbagliate: il look è essenzialmente identico a quello del modello X60 Pro+. Anche parecchie specifiche restano invariate, fatta eccezione per alcuni dettagli del comparto fotografico. Lo smartphone adotta un display AMOLED da 6.56″ Full HD+ a 120 Hz, con campionamento del tocco a 240 Hz e supporto HDR10+.

Il cuore del device resta lo Snapdragon 888, accompagnato da memorie RAM LPDDR5 (8/12 GB) e storage UFS 3.1 (128/256 GB). Per quanto riguarda la selfie camera, ritroviamo un sensore da 32 MP mentre il comparto principale subisce una piccola modifica: anziché un sensore da 32 MP a questo giro troviamo un modulo da 12 MP Samsung S5KGD1 da 1/2.8″ con pixel da 0.8 µm e apertura f/1.98.

Il retro della Quad Camera offre gli stessi sensori dell'X60 Pro+: ritroviamo quindi il Samsung GN1 da 50 MP, un grandangolo Sony IMX589 da 48 MP ed uno zoom a periscopio da 8 MP (ottico 5X, digitale 60X), tutti con stabilizzazione OIS. La batteria è un'unità da 4.200 mAh con ricarica da 55W.

vivo X60t e X60t Pro+ – Prezzo e disponibilità

Per vivo X60t, il prezzo a listino è fissato a circa 455€ (3.498 yuan), in linea con il prezzo dell'X60 base (in Cina). Non sappiamo se lascerà mai la Cina, dato che viene venduto nei canali offline, ma non sarebbe affatto male. Il prezzo di vivo X60t Pro+ parte invece da circa 585€ al cambio, ossia 4.500 yuan: si tratta di una cifra di poco inferiore a quella del già citato X60 Pro+. In fondo si tratta del medesimo smartphone top, solo con una piccola differenza del comparto fotografico.

