Alldocube iWork 20 Pro è il 2-in-1 Windows in offerta lampo perfetto per l’Università

State per ricominciare l'Università o comunque volete studiare in mobilità e vi serve un dispositivo Windows? Il nuovo Alldocube iWork 20 Pro, tablet PC Windows 2-in-1, è ora in offerta lampo sullo store di Banggood compreso di accessori.

Alldocube iWork 20 Pro: il tablet PC Windows 2-in-1 in offerta lampo su Banggood

Il nuovo iWork 20 Pro è solo l'ultimo di una serie di prodotti del brand caratterizzati dalla conformazione tablet PC e soprattutto dotati di sistema operativo Microsoft. Questo modello in particolare si avvale di un chipset Intel Gemini Lake N4120, dotato di 8 GB RAM e ben 512 GB SSD, per nulla comune in questi prodotti. Il display è un pannello Full HD da 10.5″, quindi portarlo ovunque sarà davvero un gioco da ragazzi.

Come abbiamo accennato, è un 2-in-1, quindi è dotato di supporto a tastiera (inclusa) ed essendo touch screen non manca il supporto per una penna smart (non inclusa) al fine di utilizzarlo in modalità full tablet. Quanto alle porte, troviamo una USB-C full featured, due porte USB 3.0, jack per le cuffie e micro HDMI. Presenti Wi-Fi Dual Band e Bluetooth.

Trovate quindi Alldocube iWork 20 Pro ora disponibile in offerta lampo su Banggood ad un prezzo molto competitivo per ciò che offre. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

