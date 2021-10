La mini-lavatrice Xiaomi è perfetta per chi ha fretta: ora in sconto con Coupon

Il giorno del debutto del suo smartphone stiloso CIVI, la casa di Lei Jun ha lanciato anche le cuffie TWS Mi Air 3 Pro, l'orologio Watch Color 2, un tapis roulant e perfino Xiaomi Mijia Mini Washing Machine, una lavatrice in formato ridotto inizialmente disponibile solo in patria ma ora in offerta con codice sconto dallo store Banggood.

Xiaomi Mijia Mini Waching Machine: la lavatrice in formato ridotto debutta con codice sconto

Non è affatto la prima volta che l'ecosistema Xiaomi si arricchisce di lavatrici smart, anche di dimensioni compatte grazie alle aziende di terze parti che operano su YouPin. Ma questa volta parliamo di un prodotto marchiato Mijia ed è impossibile non notare lo stile inconfondibile del brand, con un design minimale in linea con i prodotti lanciati da Xiaomi, con colori tenui e linee morbide.





La prima cosa che si nota è il fatto che siamo dinnanzi ad una vera e propria mini-lavatrice. Con un ingombro di soli 0,16 m² può essere facilmente posizionabile in qualsiasi casa, anche in stanze dove non ci sarebbe lo spazio per una lavatrice di dimensioni standard. Chiaramente a risentirne è la capienza, potendo ospitare fino ad 1 kg di vestiti, rivelandosi ideale per chi deve effettuare un lavaggio rapido e frequente di pochi indumenti. Bastano 24 minuti per compiere un lavaggio rapido completo.

Nonostante le piccole dimensioni, Xiaomi sottolinea la sua potenza di sterilizzazione. Può lavare i capi fino a 90° C riuscendo ad eliminare polveri, allergeni ed il 99,99% di batteri dannosi come stafilococco, escherichia coli e candida. È possibile anche impostare a 40° C e 60° C per i capi più delicati e a temperatura ambiente per quelli in cotone. Non mancano funzionalità smart come il controllo da smartphone e con controlli vocali con assistente XiaoAI.

La mini-lavatrice Xiaomi Mijia, dopo il debutto in Cina, arriva anche per noi occidentali grazie allo store Banggood, con un codice sconto dedicato: il prezzo è in linea con soluzioni di questo tipo (non da campeggio, badate bene) ma ovviamente si tratta di un prodotto destinato a chi ne ha una reale esigenza. Comunque il fatto che la mini-lavatrice di Xiaomi sia entrata a far parte del catalogo di Banggood è senz'altro positivo, anche in vista di futuri ribassi. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

