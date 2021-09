Xiaomi annuncia il nuovo Watch Color 2, in arrivo a settembre!

A quanto pare, dopo un periodo di relativo silenzio (si parla di settimane), la casa di Lei Jun è tornata ancora più pimpante di prima. E infatti ecco arrivare le prime conferme in merito al debutto del prossimo indossabile: Xiaomi Watch Color 2 è ad un passo dal lancio e in questo articolo trovate tutti i dettagli trapelati finora su specifiche, design, prezzo e uscita.

Xiaomi Watch Color 2: tutto quello che sappiamo

Design e caratteristiche

Per quanto riguarda il design di Xiaomi Watch Color 2, sono presenti piccoli accorgimenti nella scocca (la quale sembra anche un po' più sottile) ma in soldoni ci troviamo di fronte ad un look invariato. Il dispositivo monta un display circolare, presumibilmente un'unità AMOLED da 1.39″ (come nel caso del primo modello).

Purtroppo la compagnia cinese non ha confermato nulla su specifiche e caratteristiche, fatta eccezione per la presenza di 6 cinturini colorati tra cui scegliere e oltre 200 watch face aggiuntive.

Xiaomi Watch Color 2 – Prezzo e data di presentazione

L'evento del 27 settembre si fa sempre più interessante: oltre allo smartphone CIVI e alle nuove TWS Air 3 l'azienda presenterà anche Xiaomi Watch Color 2. Ovviamente ci aspettiamo anche il debutto in Europa – come avvenuto per il primo capitolo – ma è probabile che dovremo pazientare ancora un po' di tempo prima di vederlo alle nostre latitudini. Per il momento non ci sono indiscrezioni sul prezzo di vendita ma è probabile che ci troveremo alle prese con una cifra intorno ai 100€, come per il predecessore.

