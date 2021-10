Roborock Dyad è il nuovo aspirapolvere 3 in 1: aspira sporco e liquidi alla massima potenza

Dopo aver messo gli occhi sul robot Roborock S7 (qui trovate la nostra recensione) ed un bel po' di offerte, finalmente ritorniamo alle prese con un nuovo prodotto della compagnia partner di Xiaomi: Roborock Dyad è il nuovo aspirapolvere senza fili del brand, una soluzione 3 in 1 perfetta anche per pulire lo sporco più ostico grazie un sistema di pulizia avanzato.

Roborock Dyad ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Infatti il nuovo Roborock Dyad non è solo in grado di aspirare la polvere, ma grazie alla particolare composizione della sua testa è in grado di aspirare liquidi e strofinare le superfici, per la massima igiene dei pavimenti. Come anticipato poco sopra si tratta di un aspirapolvere wireless: il corpo pesa 5 kg ma grazie al pratico manico ergonomico e alla mobilità della testa è possibile spostarla senza fatica, in modo da pulire a fondo in ogni angolo grazie alla sua spazzola flessibile.

L'aspirapolvere ha una potenza di 230W ed è equipaggiato con due motori per azionare il sistema a tre rulli della testa: questi, ruotando in direzioni opposte ad alta velocità, permettono di rimuovere lo sporco in una sola passata (che si tratti di polvere o liquidi). All'interno del corpo trovano spazio un contenitore per lo sporco da 650 ml, accompagnato da un serbatoio da 850 ml per l'acqua. Oltre a fungere da aspirapolvere ed aspira-liquidi il dispositivo ha anche la funzione di lavapavimenti, per una pulizia completa a 360°.

La parte superiore ospita un pratico display LED per visualizzare lo stato della batteria, la modalità di pulizia in uso e altri parametri. Ciliegina sulla torta, il Roborock Dyad introduce anche un sistema di notifiche vocali, in modo da sapere al volo quando è necessario riempire il serbatoio dell'acqua o mettere in carica il dispositivo.

Concludiamo con l'autonomia: il nuovo aspirapolvere wireless della partner di Xiaomi è dotato di una batteria da 5.000 mAh in grado di restituire un tempo di utilizzo di circa 25/35 minuti, in base alla modalità di utilizzo.

Roborock Dyad – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Roborock Dyad è di 449€ mentre le vendite in Europa partiranno dal prossimo 11 novembre; ovviamente è impossibile non aspettarsi uno sconto, vista la particolare occasione del giorno (il Singles Day 11.11). Non appena disponibile all'acquisto aggiorneremo l'articolo con tutti i dettagli (e se presente anche un coupon dedicato).

