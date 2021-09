Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro (Mi Air 3 Pro) ufficiali: suono migliorato e ottime conferme

Dopo il lancio delle FlipBuds Pro, le prime TWS del brand dotate della tecnologia ANC è arrivato il momento di una nuova aggiunta per la gamma di auricolari dell'azienda cinese. Dopo le Air 2S e le 2 SE – entrambi si sono rivelate un'ottima scelta, specialmente in relazione allo street price – è tempo di portare la cancellazione attiva del rumore anche sulla serie principale: ecco tutti i dettagli su specifiche prezzo e uscita delle nuove Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro o Mi Air 3 Pro se preferite!

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro (Mi Air 3 Pro) ufficiali: tutto ciò che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Le nuove cuffie TWS Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro (Mi Air 3 Pro) arrivano con una vestibilità in-ear, un corpo a stelo ed una custodia di ricarica a ciottolo (dotata di una luce LED nella parte frontale). Queste sono le prime cuffie del brand ad avere non solo la cancellazione attiva del rumore ANC, ma anche un sistema di riduzione del rumore adattivo. Per il resto, gli auricolari offrono il supporto al Bluetooth 5.2, oltre ad un'impermeabilità IP55.

Per quanto riguarda la capacità della cancellazione del rumore, l'ANC di queste cuffie TWS è in grado di spingersi fino a – 40 dB. Xiaomi però pare essersi concentrata molto sull'impatto audio di questo prodotto, perché all'interno dei padiglioni troviamo una doppia unità magnetica simile al diamante ed un sistema vibrazione ultra-sensibile che restituiscono un suono di qualità Hi-Fi, grazi al supporto ai codec SBC, AAC e LHDC 4.0. Non manca la possibilità di connessione a due dispositivi senza soluzione di continuità e la grande novità riguarda l'Audio a 360°, molto simile all'Audio Spaziale di Apple.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro (Mi Air 3 Pro): prezzo e disponibilità

Le nuove Mi True Wireless Earphones 3 Pro (Mi Air 3 Pro) sono arrivate in queste ore insieme al nuovo smartphone CIVI e solo per la Cina; per quanto riguarda prezzo, esse si posizionano al di sotto delle FlipBuds Pro, visto che costano circa 92€ (699 yuan). Non sappiamo di un'eventuale approdot Global ma non è affatto improbabile, visto che le altre sono arrivate praticamente tutte anche da noi.

