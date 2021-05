Dopo la cappa smart, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi ci regala l'ennesimo elettrodomestico intelligente che mira a semplificare la vita a partire dalle piccole mansioni di tutti i giorni. La nuova lavatrice smart di Viomi arriva su Xiaomi YouPin e porta con sé una serie di caratteristiche al top.

Viomi Neo3 è la nuova lavatrice smart di Xiaomi YouPin e punta al top

Per prima cosa è impossibile non notare il design elegante e raffinato dell'elettrodomestico. Rispetto ai recenti modelli targati Mijia, più improntati all'essenziale, qui abbiamo uno stile molto più marcato e meno semplicistico. Il dispositivo misura 595 x 660 x 850 mm ed ha una capacità fino a 10 Kg di bucato. La parte frontale ospita anche un pratico display touch a colori, tramite cui scegliere tra ben 12 modalità di lavaggio. La lavatrice smart Viomi Neo3 da Xiaomi YouPin offre una velocità fino a 4.600 giri al minuto; inoltre funge anche da asciugatrice ed è in grado di eliminare a fondo germi e batteri.







Non manca il supporto all'app di Xiaomi Home ed è possibile anche sfruttare i comandi vocali tramite XiaoAI, l'assistente vocale della casa cinese. Inoltre è presente un chip AI per gestire il dosaggio di detersivo e ammorbidente, ma anche per vigilare sul sistema di lavaggio e asciugatura, al fine di non rovinare i capi.

Per quanto riguarda il prezzo, la lavatrice smart Viomi Neo3 viene proposta a circa 475€ (3.699 yuan) tramite la piattaforma Xiaomi YouPin, con disponibilità dal metà giugno. Purtroppo, come spesso accade per questo tipo di prodotti, è improbabile che arrivi da noi, anche tramite i soliti store. Comunque si piò sempre sperare: teniamo le dita incrociate!

