Nella vastità di prodotti che Xiaomi commercializza, anche grazie a tutta una serie di aziende e start-up partner per le quali, poi, vende e garantisce i prodotti, c'è veramente di tutto. E no, non sto parlando di lampade smart, sistemi di sorveglianza, telecamere, aspirapolvere e chi più ne ha più ne metta, ma mi riferisco a veri e propri elettrodomestici: un mercato che, in realtà, per l'azienda cinese va fortissimo in Asia ma che qui in Europa stenta ancora a decollare.

La lavastoviglie smart Xiaomi Mijia VDW0401M ne è la conferma. E lo è non solo perché si tratta, appunto, di un vero e proprio elettrodomestico IoT, ma anche perché dai nostri test siamo giunti ad una conclusione: utilizzandola si riesce a percepire interamente la sua indole asiatica, sia per quanto riguarda le funzionalità (che, a mio parere, sono comodissime) che per quando riguarda la progettazione dei carrelli interni.

E poi è chiaro, si tratta di una lavastoviglie perfetta per un single o al massimo per una coppia (che non sporca molto), che ha però un valore aggiunto: oltre al ciclo di lavaggio, integra un programma di sterilizzazione di piatti, posate e bicchieri. E chiaramente si controlla anche con lo smartphone.

Recensione lavastoviglie smart Xiaomi Mijia VDW0401M

Contenuto della confezione

Data la natura del prodotto al suo interno, la confezione della lavastoviglie smart Xiaomi Mijia VDW0401M è piuttosto grande e pesante. Al suo interno però sono presenti tutti gli accessori per permettere, a chi l'acquista, un montaggio semplice, veloce e senza la necessità di doversi affidare ad un tecnico.

Nella confezione si possono trovare 6 adattatori, di misura diversa, per l'attacco dell'acqua (che dovrà avvenire in un lavabo), le relative chiavi, un tubo di mandata ed un tubo di scarico e 7 bustine monodose di detersivo in polvere.

Design e materiali di costruzione

Con un peso di 12,5 Kg e delle dimensioni di 44.2 x 46.15 x 41.9 cm, la lavastoviglie smart Xiaomi Mijia VDW0401M può essere trasportata e riposta con molta semplicità. Tutta la struttura è in plastica, eccetto le superfici del vano interno. Anche i carrelli sono realizzati in plastica, e già dalla prima apertura ci si rende conto che l'impostazione di tutto il prodotto è stata pensata più per le abitudini asiatiche, che per quelle europee.

Anche se teoricamente si potrebbero lavare quattro coperti senza alcun problema, dati gli spazi del carrello inferiore si potrebbero avere delle difficoltà logistiche qualora si dovessero lavare piatti piani o, addirittura, delle pentole ma con i piatti fondi, invece le cose cambiano radicalmente, che potranno essere lavati assieme ai bicchieri. Nel carrello superiore invece vanno le posate: gli spazi sono ridottissimi e permettono esclusivamente il loro lavaggio.

Installazione

Una volta trovato la giusta ubicazione in cui piazzare la lavastoviglie, che troverebbe il suo eden qualora si avesse un lavabo singolo con il piano di asciugatura per i piatti, montare la Xiaomi Mijia VDW0401M è veramente molto semplice. Basterà collegare il tubo di mandata, che va connesso ad un tradizionale rubinetto tramite l'adattatore smontando l'attuale rompigetto e collegando lo switch che esce in confezione e il tubo dietro la lavastoviglie. Si dovrà poi collegare il tubo di scarico dell'acqua, riconoscibile dalla presenza di una piccola ventosa, e posizionarlo in modo da assicurarsi che l'acqua arrivi nel lavabo della cucina.

A questo punto il gioco è praticamente fatto, ma prima di collegare l'alimentazione è importante inserire il sale per lavastoviglie nell'apposita bocchetta posizionata sul lato sinistro dell'elettrodomestico, così come si fa nelle lavastoviglie tradizionali. E ora arriva il bello.

Applicazione

La cosa bella dei dispositivi di Xiaomi e degli esponenti della serie Mijia, è che vengono tutti gestiti da un'unica applicazione che – con il tempo – sta diventando praticamente universale. Ed anche la lavastoviglie smart Xiaomi Mijia VDW0401M, prima di essere utilizzata, deve essere impostata tramite l'app Xiaomi Home.

L'associazione è semplicissima: una volta accesa, bisognerà prima di tutto impostare il proprio account nell'app scegliendo tra le impostazioni regionali la Cina, per poi selezionare la lavastoviglie dall'elenco di dispositivi dell'applicazione (che si apre tappando sul tasto +), selezionare il modello corretto ed inserire i dati per la connessione alla rete WiFi. Perché sì, per chiunque non l'avesse ancora inteso, la lavastoviglie smart Xiaomi Mijia VDW0401M si connette alla rete e si può gestire da qualsiasi parte del mondo tramite l'applicazione di Xiaomi. Le magie dell'IoT.

Ed anche se si potrebbe utilizzare senza applicazione, e sfruttando i tasti a sfioramento anteriori, fuori dalla Cina l'uso dell'app è praticamente essenziale: tutte le scritte sono in cinese e, a meno che non si conosca il cinese o si utilizzi Google Translate per riuscire ad interpretare le scritte, l'unico modo per capire tutte le funzioni della lavastoviglie è proprio tramite l'applicazione.

Tramite l'app, oltre che ai tradizionali programmi di lavaggio, è possibile anche gestire il blocco di sicurezza con il quale si disattiverà il funzionamento di tasti posizionati sul pannello anteriore della lavastoviglie (idea ottima per chi ha dei bimbi piccoli), oppure programmare il lavaggio o attivare l'asciugatura a vapore con la quale, ogni 6-8 ore, il sistema si attiverà automaticamente per far si che le stoviglie all'interno siano sempre prive di gocce o residui della pulizia.

Caratteristiche – Lavastoviglie smart Xiaomi Mijia VDW0401M

L'alimentazione della lavastoviglie smart Xiaomi Mijia VDW0401M è a 220V ed il picco di assorbimento massimo è di 900W. Le tipologie di lavaggio sono ben 6 (standard, intensivo, veloce, eco, cristalli e sterilizzazione), che variano tra loro in base all'intensità e alla durata e che hanno un consumo medio d'acqua di che può variare tra i 5 ed i 6 litri. Il programma più standard ha una durata di 2 ore, ma ciò che rende estremamente interessante la lavastoviglie smart Xiaomi Mijia VDW0401M è il consumo quando si utilizza questo programma che è pari a 0,40 kWh.

Insomma, in termini di acqua ed elettricità, il consumo della lavastoviglie di Xiaomi è decisamente ridotto. È pur vero però, che si tratta di un elettrodomestico di piccole dimensioni e che è tutto in proporzione.

È anche disponibile un programma per la sterilizzazione non solo delle stoviglie riposte nel prodotto, ma anche per tutti gli interni della lavastoviglie: il mio consiglio è quello di attivarne almeno uno, appena montato il dispositivo.

Qualità del lavaggio

Nulla da dire sulla qualità del lavaggio della lavastoviglie smart Xiaomi Mijia VDW0401M. I piatti, anche quelli più sporchi, vengono puliti alla perfezione. L'unico neo è forse la mancanza di un vano in cui inserire il detersivo, che andrà quindi appoggiato sulla superficie inferiore della lavastoviglie, e l'impossibilità di utilizzare il brillantante.

Tutto sommato però, mi sento di dire che il processo di lavaggio dei piatti è paragonabile a quello di una lavastoviglie standard, a patto che si riescano ad inserire con cognizione di causa tutte le stoviglie. Ottima anche la rumorosità, decisamente ridotta.

Prezzo di vendita in Italia e conclusioni

Il prezzo della lavastoviglie smart Xiaomi Mijia VDW0401M è di 319,99 dollari su Banggood, con spedizione dall'Europa, quindi con consegna veloce e senza oneri doganali. Utilizzando il nostro coupon (che trovate in basso), la potrete acquistare in sconto al prezzo di 249,70 euro. E sì, in effetti si tratta di un prezzo molto simile a quello di una lavastoviglie tradizionale, ma è chiaro che stiamo parlando di un prodotto del tutto diverso agli elettrodomestici che stanno nelle nostre case, che è stato pensato per soddisfare determinate esigenze di spazio (e consumi).

Insomma, non è una lavastoviglie per una famiglia con una cucina dalle medie dimensioni, ma potrebbe essere perfetta per un single o una coppia, che vivono in appartamenti molto piccoli e che hanno chiari problemi di spazio.

Le dimensioni e i consumi ridotti, le dimensioni compatte e la semplicità dell'installazione, la rendono perfetta non solo per queste situazioni, ma anche per essere utilizzata ad esempio in una roulotte o in un camper, oppure per chi ha la necessità di spostarsi – magari per le vacanze – in una piccola casa al mare e non vuole rinunciare al lusso di utilizzare una lavastoviglie.

